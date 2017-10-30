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Первоисточник: deadline.com Прямая ссылка на новость:

Четвёртый сезон сериала «Острые козырьки» получил дату выхода

Телеканал BBC Two объявил дату выхода четвёртого сезона сериала «Острые козырьки». Криминальная драма вернётся на телеэкраны совсем скоро — 15 ноября.

События гангстерской семейной саги разворачиваются в период между мировыми войнами. В центре остросюжетной истории находится семейство Шелби из Бирмингема — гангстеров, решивших выбиться в люди, вывести бизнес из тени и добиться репутации добропорядочных граждан своей страны.

В шестисерийном четвёртом сезоне, который вернёт главных героев в родной Бирмингем, снимаются Киллиан Мёрфи, Том Харди, Хелен Маккрори, Пол Андерсон, Финн Коул, Кейт Филлипс, Софи Рандл, Джо Коул, Эйдан Гиллен, Эдриан Броуди, Чарли Мёрфи и Шарлотта Райли.

Шоураннером, сценаристом и исполнительным продюсером сериала выступает Стивен Найт («Порок на экспорт», «Табу»). Четвёртый сезон снял Дэвид Кэффри («Счастливчик»). Производственный процесс на контроле у Caryn Mandabach Productions и Tiger Aspect Productions.

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Острые козырьки
 30 сентября«Острые козырьки» — трейлер четвёртого сезона
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