 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Рецензии Обсуждение Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах Обзор за 100 секунд Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
     
 
 
 
Тайка Вайтити обещает многосерийную версию «Реальных упырей» о вампирах из США Рецензия и отзывы на игру South Park: The Fractured but Whole Новости аниме — лучшее за неделю Star Wars Battlefront II — трейлер сюжетной кампании Новости ретро-игр — лучшее за неделю
АНИМЕ
 
Первоисточник: www.animenewsnetwork.cc Прямая ссылка на новость:

«Токийский гуль:Ре» — авторский состав

Телеэкранизация манги Суи Ищиды «Токийский гуль:Ре» (Tokyo Ghoul:re) — сиквела «Токийского гуля» — обзавелась авторским составом, который существенно отличается от того, что работал над двумя предыдущими сезонами. Фактически, работу сохранил только сценарист.

Авторы
Режиссёр Одахиро Ватанабе «Разрушитель душ»
Сценарист Чудзи Микасано «Токийский гуль», «Токийский гуль 2»
Дизайнер персонажей Ацуко Накадзима «Демон сакуры», «Ранма 1/2»
Студия Pierrot

Спустя два года после рейда CCG на «Антэйку», произошедшего в оригинальной манге, атмосфера в Токио сильно поменялась из-за возросшего влияния CCG. Однако гули, ушедшие в подполье и начавшие осторожничать, всё ещё представляют опасность — в особенности террористическая организация «Древо Аогири», которая считает CCG угрозой для выживания вида.

Чтобы противодействовать гулям, CCG создаёт для операций по уничтожению наиболее опасных из них специальный отряд «Квинкс», состоящий из людей, которым хирургическим путём были пересажены органы гулей вместе с соответствующими способностями. Руководит группой и тренирует её Хайсе Сасаки — получеловек, полугуль, протеже известного следователя Кищё Аримы. Однако у этого парня есть свои секреты, а в голове — воспоминания, не дающие покоя.

Нацуки Ханае (Инахо Каидука в «Альдноа. Зеро», Коусей Арима в «Апрель — это твоя ложь») вернётся к роли протагониста предыдущих сериалов Кена Канеки.

+ Обсудить
Темы
 
Токийский гуль:Ре (Tokyo Ghoul:re)
 6 октября«Токийский гуль:Ре» — анонс и тизер
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:

Похожие материалы

 
«Токийский гуль:Ре» — анонс и тизер

Тоже интересно

 
Кино Трейлер фильма «Последний охотник на ведьм»
 
Сериалы «Железный кулак» — трейлер
 
КиноИгры Трейлер мультфильма «Сердитые птички»
 
Кино «Убийство в „Восточном экспрессе“» — трейлер и постер
 
Игры Mass Effect: Andromeda — трейлер и брифинг
 
Кино Трейлер фильма «Фантастические звери и места их обитания»
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Рецензии Обсуждение Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах Обзор за 100 секунд Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
ВКонтакте.Кино ВКонтакте.Игры ВКонтакте.Аниме YouTube
Виджет Яндекса

Все новости

О кино

О сериалах

Об играх

Об аниме

Популярные трейлеры

Все Кино Сериалы Игры Аниме
Наши друзья
Критиканство КиноПередовая AMV News Наруто Гранд
© 2002–2017 КГ

Всеяредакция

Размещение рекламы

Книга жалоб и предложений

Мнение Всеяредакции

Раз уж вы досюда докрутили:

RSS
Яндекс.Метрика