«Токийский гуль:Ре» — авторский состав

Телеэкранизация манги Суи Ищиды «Токийский гуль:Ре» (Tokyo Ghoul:re) — сиквела «Токийского гуля» — обзавелась авторским составом, который существенно отличается от того, что работал над двумя предыдущими сезонами. Фактически, работу сохранил только сценарист.

Спустя два года после рейда CCG на «Антэйку», произошедшего в оригинальной манге, атмосфера в Токио сильно поменялась из-за возросшего влияния CCG. Однако гули, ушедшие в подполье и начавшие осторожничать, всё ещё представляют опасность — в особенности террористическая организация «Древо Аогири», которая считает CCG угрозой для выживания вида.

Чтобы противодействовать гулям, CCG создаёт для операций по уничтожению наиболее опасных из них специальный отряд «Квинкс», состоящий из людей, которым хирургическим путём были пересажены органы гулей вместе с соответствующими способностями. Руководит группой и тренирует её Хайсе Сасаки — получеловек, полугуль, протеже известного следователя Кищё Аримы. Однако у этого парня есть свои секреты, а в голове — воспоминания, не дающие покоя.

Нацуки Ханае (Инахо Каидука в «Альдноа. Зеро», Коусей Арима в «Апрель — это твоя ложь») вернётся к роли протагониста предыдущих сериалов Кена Канеки.