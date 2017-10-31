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«Никакой активности» — трейлер

Потоковый сервис CBS All Access обнародовал трейлер своего первого оригинального комедийного сериала под названием «Никакой активности». Премьера восьмисерийного первого сезона состоится 12 ноября.

Это история о неразберихе, приключившейся во время полицейской спецоперации в крупном наркокартеле. В череду дурацких и невероятных происшествий втянуты два рядовых копа, два преступника, пара курьеров и мексиканцы, роющие тоннель. Все они сыграют свою роль в грандиозной заварухе.

В главных ролях — Патрик Браммалл и Тим Медоуз. Компанию им составят Марк Берри, Артуро Кастро, Маккензи Дэвис, Джесси Племонс, Джейсон Манцукас, Бриджет Эверетт, Уилл Феррелл, Джейк Джонсон, Дж. К. Симмонс, Эми Седарис и другие.

Режиссирует Трент О’Доннелл («Бруклин 9-9», «Хорошее место»). Исполнительными продюсерами сериала выступают Уилл Феррелл и Адам Маккей, а производством заведует их совместная компания Funny or Die в содружестве с CBS Television Studios.

 
 
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 23 октябряCBS All Access продлил на второй сезон сериал «Звёздный путь: Дискавери» 3 августаТри новых сериала для CBS All Access
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