Самое продаваемое аниме за 23–29 октября

«Конец легенд 2» оказался существенно переоценён — продано всего 16 574 копии, что меньше и чем у «Легенд Коёми» (26 672), и чем у первого «Конца легенд» (23 418). Предыдущий сезон в итоге имел средний показатель в 29 094 дисков, нынешнему бы дотянуть до 20 000.

«Созданный в Бездне» раскупается в разы лучше предварительных прогнозов, и даже немного превосходит финальные: 5 317 копий — всего будет два тома (почти по тройной цене каждый), так что существенного падения можно не опасаться.

Неплохим выдался старт для «Рыцарей и магии»: да, 3 008 проданных дисков сейчас — действительно вполне удовлетворительный результат.

Вторые тома проседают, как с ними обычно и случается: у «Боевой песни: Симфодрайва 4» на этот на раз продано на 2 529 копий меньше, чем в прошлый, но спад можно назвать умеренным. То же верно и для «Директора принцесс» с 5 008 дисками, что на 414 хуже, чем у первого тома. Похуже позиции «Новой игры 2», разом потерявшей 765 покупателей, так что их осталось 3 659.

К весенним аниме: шестой том «Фантазии Гранблю», вышедший спустя два месяца после пятого, расходится лучше: 33 305 копий, что больше аж на 5 526. Колебания в продажах «Фантазии», как и обычно, связаны с тем, насколько ценные игровые бонусы прилагаются к дискам. О том, что бывает, когда лишаешься их поддержки, красноречиво свидетельствует судьба «Ярости Бахамута: Девственной Души» с 1 499 копиями — и это после 3 434 у первого тома.

Параллельными курсами подходят к последним томам «Как из заурядной девушки воспитать героиню 2» и «Эроманга-сенсей» с 6 551 и 6 004 экземплярами соответственно. Продажи обоих аниме A1 понемногу падают, но они уже явно заслужили продолжения.

Всего с 5 440 копиями «Орган геноцида» явно не снискал бурного успеха, благо, ещё раз обанкротить Manglobe затруднительно.

И немного боксов:

Самый успешный из них — «Мой подростковый ромком не складывается, как и ожидалось: Сиквел». Цифра в 2 436 боксов вроде и неплохая в соотношении с продажами самого сериала (11 082), но у переиздания первого сезона покупателей оказалось в разы больше — 8 682.

«Безумные приключения ДжоДжо 2» остались на одном уровне с первой частью.

«Бесконечное путешествие корабля Ривиас» вновь переиздано, и на этот раз даже более успешно, чем в прошлый: 1 060 копий — не так и плохо для сериала 1999 года, если это не какой-нибудь «Гандам».

Наконец, ещё одно переиздание получили оба сезона «Индекса волшебства». Продажи составили 665 и 615 боксов соответственно.