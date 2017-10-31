Самое продаваемое аниме за 23–29 октября

- №АнимеПродажи±ВсегоНед.
- 1Фантазия Гранблю
Том 633 305
+19,9%33 305
+19,9%1
- 2Конец легенд 2
Том 116 57416 5741
- 315 706
−13,9%15 706
−13,9%1
- 4Дикая пляска мечей
Том 410 604
−9,0%10 604
−9,0%1
- 56 551
−6,9%6 551
−6,9%1
- 6Эроманга-сенсей
Том 56 004
−6,1%6 004
−6,1%1
- 75 4405 4401
- 8Созданный в Бездне
Том 15 3175 3171
- 9Директор принцесс
Том 25 008
−11,2%5 008
−11,2%1
- 104 264
−16,6%4 264
−16,6%1
«Конец легенд 2» оказался существенно переоценён — продано всего 16 574 копии, что меньше и чем у «Легенд Коёми» (26 672), и чем у первого «Конца легенд» (23 418). Предыдущий сезон в итоге имел средний показатель в 29 094 дисков, нынешнему бы дотянуть до 20 000.
«Созданный в Бездне» раскупается в разы лучше предварительных прогнозов, и даже немного превосходит финальные: 5 317 копий — всего будет два тома (почти по тройной цене каждый), так что существенного падения можно не опасаться.
Неплохим выдался старт для «Рыцарей и магии»: да, 3 008 проданных дисков сейчас — действительно вполне удовлетворительный результат.
Вторые тома проседают, как с ними обычно и случается: у «Боевой песни: Симфодрайва 4» на этот на раз продано на 2 529 копий меньше, чем в прошлый, но спад можно назвать умеренным. То же верно и для «Директора принцесс» с 5 008 дисками, что на 414 хуже, чем у первого тома. Похуже позиции «Новой игры 2», разом потерявшей 765 покупателей, так что их осталось 3 659.
К весенним аниме: шестой том «Фантазии Гранблю», вышедший спустя два месяца после пятого, расходится лучше: 33 305 копий, что больше аж на 5 526. Колебания в продажах «Фантазии», как и обычно, связаны с тем, насколько ценные игровые бонусы прилагаются к дискам. О том, что бывает, когда лишаешься их поддержки, красноречиво свидетельствует судьба «Ярости Бахамута: Девственной Души» с 1 499 копиями — и это после 3 434 у первого тома.
Параллельными курсами подходят к последним томам «Как из заурядной девушки воспитать героиню 2» и «Эроманга-сенсей» с 6 551 и 6 004 экземплярами соответственно. Продажи обоих аниме A1 понемногу падают, но они уже явно заслужили продолжения.
Всего с 5 440 копиями «Орган геноцида» явно не снискал бурного успеха, благо, ещё раз обанкротить Manglobe затруднительно.
И немного боксов:
Самый успешный из них — «Мой подростковый ромком не складывается, как и ожидалось: Сиквел». Цифра в 2 436 боксов вроде и неплохая в соотношении с продажами самого сериала (11 082), но у переиздания первого сезона покупателей оказалось в разы больше — 8 682.
«Безумные приключения ДжоДжо 2» остались на одном уровне с первой частью.
«Бесконечное путешествие корабля Ривиас» вновь переиздано, и на этот раз даже более успешно, чем в прошлый: 1 060 копий — не так и плохо для сериала 1999 года, если это не какой-нибудь «Гандам».
Наконец, ещё одно переиздание получили оба сезона «Индекса волшебства». Продажи составили 665 и 615 боксов соответственно.