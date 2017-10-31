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«Эш против Зловещих мертвецов» — тизер-трейлер третьего сезона

Канал Starz обнародовал тизер-трейлер 10-серийного третьего сезона «Эша против Зловещих мертвецов». Комедийный ужастик вернётся на телеэкраны 25 февраля.

Многосерийный комедийно-приключенческий хоррор рассказывает о любимце зрителей — постаревшем антигерое Эше Уильямсе (Брюс Кэмпбелл), который теперь уже в компании помощников воюет с полчищами неугомонных дедайтов. Продолжение сумасшедшей истории преподнесёт главному герою сюрприз — у него есть взрослая дочь, которой волей-неволей тоже придётся поучаствовать в охоте на нечисть.

В третьем сезоне «Эша против зловещих мертвецов» помимо Кэмпбелла появятся Люси Лоулесс, Рэй Сантьяго, Дэна Делоренцо, Ариэль О’Нилл и другие.

Шоураннером сериала выступает Марк Верхайден («Звёздный крейсер „Галактика“», «Сорвиголова»). Кэмпбелл, Сэм Рэйми, Айван Рэйми, Роберт Таперт и Крэйг Дигрегорио остаются исполнительными продюсерами проекта.

 
 
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Подкасты
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