Супермен верит, что вселенная DC исправит все совершённые ошибки

Исполнитель роли Супермена Генри Кавилл признался, что не все фильмы из расширенной киновселенной DC срабатывали как надо:

Даже если бы Marvel не существовала, у нас всё равно были бы проблемы. DC изначально стремилась к другому стилю и стремилась найти другую точку зрения, что не всегда заканчивалось хорошо. Да, такая тактика приносила деньги, но зрители не получали тех ощущений, которых ждут от супергероических фильмов.

Зато «Чудо-женщина» стала шагом в нужном направлении:

Любой большой успех DC важен и для меня: эгоистично хочу продолжать историю Супермена. Я считаю, что мы совершили все необходимые ошибки и можем начать развивать повествование так, как нужно. Исправление ошибки или стилистического огреха сыграет нам только на руку, так возвращение в нужное русло будет выглядеть исключительно сильно. Спасибо «Чудо-женщине» за это.

Теперь осталось проверить, как осознание собственных промахов отразилось на «Лиге справедливости». Уже очень скоро в ближайших кинотеатрах.