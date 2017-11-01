Лазер-шоу «Три дебила». Выпуск 257: Свидетели Йоговы

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Собрано $1773 из $2000
Ближайшая цель: «Три дебила» вернутся к написанию рецензий. Все целиПоддержать
Содержание
|00:01:41 —
|«Тупая шутка» от Юрия
|00:02:15 —
|Благодарим наших спонсоров
|00:04:19 —
|Каминг-аут Кевина Спейси и голливудские домогательства
|00:09:13 —
|Боевая бисексуалка Валькирия из «Тора: Рагнарёк»
|00:12:41 —
|«Капитан Марвел» и её космический злодей
|00:13:25 —
|Начались съёмки «Венома»
|00:15:07 —
|Тайка Вайтити доволен работой с Marvel
|00:18:12 —
|Режиссёра двух «Рейдов» позвали снимать кино про Детстроука
|00:22:30 —
|Трейлеры: «Яркий», «Пассажир»
|00:25:28 —
|Адам Драйвер исполнит главную роль в фильме Спайка Ли «Чёрный клановец»
|00:26:05 —
|«Плохие парни» станут сериалом про плохих девочек
|00:26:38 —
|Джастин Лин возвращается к «Форсажу»
|00:29:09 —
|Саундтрек «Лиги справедливости»
|00:32:14 —
|Оливия Манн снимется в экшене от режиссёров роликов Battlefield 1
|00:33:04 —
|Грядущие перезапуски от компании Morgan Creek
|00:35:55 —
|Оффтоп: леди Батори и особенности сектантства
|00:45:04 —
|«Смертельное оружие 5» ещё живо
|00:52:46 —
|Закари Левай получил роль супергероя Шазама
|00:54:45 —
|Гильермо дель Торо отдохнёт от режиссуры; Кристоф Вальц не вернётся к «Бонду»
|00:56:27 —
|Хороший старт «Последнего богатыря»
|00:57:16 —
|Netflix закрыл сериал «Карточный домик»
|01:01:38 —
|Отвечаем на вопросы читателей
|01:30:59 —
|Рубрика «Нам пишут в комментариях»
|01:48:52 —
|«Тор: Рагнарёк» (обсуждение без спойлеров)
|01:57:19 —
|«Пила 8» (обсуждение без спойлеров)
|02:07:50 —
|Юрий о фильме «Счастливого дня смерти» (без спойлеров)
|02:12:27 —
|Благодарим наших спонсоров
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