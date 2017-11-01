Spelunky 2 — анонс и дебютный трейлер

В далёком 2008 году состоялся релиз одной маленькой, но очень важной игры, значительно повлиявшей как минимум на инди-сектор игровой индустрии. Автор Spelunky Дерек Ю догадался и смог качественно совместить особенности тогда пошагового жанра rogue-like (случайную генерацию миров и пермасмерть) и аркадных экшен-платформеров. Именно его примером вдохновлялся Эдмунд Макмиллен, создавая свой бестселлер The Binding of Isaac, ну а дальнейшую историю знают все, кто периодически заходит в Steam и проглядывает не только списки AAA-блокбастеров: разнообразные аркады с элементами rogue-like заполнили рынок не хуже «метроидваний».

Ю меж тем выпустил красивое переиздание Spelunky в 2012 году, портировал его на несколько систем и на много лет пропал с радаров. Как оказалось, причина на то у него была простая и жизненная — рождение дочки. И вот теперь, когда она подросла, Ю вернулся в стан геймдизайнеров и анонсировал Spelunky 2. Игру, сюжет которой, вы не поверите, будет вращаться вокруг отношений отца и дочки. Не простых, правда, а любящих исследовать постоянно меняющиеся пещеры приключенцев, но тем не менее.

Spelunky 2 выйдет на PS4 и в Steam. Когда — неизвестно, но разработка игры ведётся силами авторов переиздания первой части уже пару лет, так что ждать релиза слишком уж долго нам, скорее всего, не придётся.