Карта Carentan вернётся в Call of Duty: WWII

Вы не поверите, но во времена старых номерных частей Call of Duty в играх тоже были свои популярные карты. Особо известной в те времена (как нам сообщают пресс-релизы и западные новостные сайты) была карта Carentan, появившаяся в Call of Duty, Call of Duty: United Offensive, Call of Duty 2 и, в виде ремейка под названием Chinatown — в DLC-наборе к Call of Duty 4: Modern Warfare. Стоит ли удивляться тому, что с возвращением Call of Duty: WWII во времена Второй Мировой в игру добавят и эту предположительно культовую карту? В DLC, правда, но владельцы сезонного пропуска получат карту Carentan уже в первый день.

К слову, авторы Call of Duty: WWII уточнили, что сезонный пропуск к игре распространяется только на контент, который будет выпущен до конца 2018 года, так что если игру по какой-то причине продолжат поддерживать и дальше, то последующие DLC придётся докупать отдельно.

Call of Duty: WWII выйдет на PS4, Xbox One и Windows уже 3 ноября. Разработкой игры занималсь студия Sledgehammer Games, ответственная за весьма удачную Call of Duty: Advanced Warfare с небезызвестным Кевином Спейси в одной из главных ролей.

Ну а теперь представляем вашему вниманию весьма зрелищный трейлер карты Carentan для Call of Duty: WWII: