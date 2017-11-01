 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Рецензии Обсуждение Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах Обзор за 100 секунд Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
     
 
 
 
Новые игры ноября 2017: Call of Duty: WWII, Need for Speed Payback, Star Wars Battlefront II и другие The Last of Us Part II — второй трейлер Новости ретро-игр — лучшее за неделю Destiny 2 — интервью с продюсером Джаредом Бербахом Лучшее аниме лета 2017 — голосование
ИГРЫ
 
Прямая ссылка на новость:

Карта Carentan вернётся в Call of Duty: WWII

Вы не поверите, но во времена старых номерных частей Call of Duty в играх тоже были свои популярные карты. Особо известной в те времена (как нам сообщают пресс-релизы и западные новостные сайты) была карта Carentan, появившаяся в Call of Duty, Call of Duty: United Offensive, Call of Duty 2 и, в виде ремейка под названием Chinatown — в DLC-наборе к Call of Duty 4: Modern Warfare. Стоит ли удивляться тому, что с возвращением Call of Duty: WWII во времена Второй Мировой в игру добавят и эту предположительно культовую карту? В DLC, правда, но владельцы сезонного пропуска получат карту Carentan уже в первый день.

К слову, авторы Call of Duty: WWII уточнили, что сезонный пропуск к игре распространяется только на контент, который будет выпущен до конца 2018 года, так что если игру по какой-то причине продолжат поддерживать и дальше, то последующие DLC придётся докупать отдельно.

Call of Duty: WWII выйдет на PS4, Xbox One и Windows уже 3 ноября. Разработкой игры занималсь студия Sledgehammer Games, ответственная за весьма удачную Call of Duty: Advanced Warfare с небезызвестным Кевином Спейси в одной из главных ролей.

Ну а теперь представляем вашему вниманию весьма зрелищный трейлер карты Carentan для Call of Duty: WWII:

 
 
+ Обсудить
Темы
 
Видео Call of Duty: WWII (PC, PlayStation 4, Xbox One)
 25 мартаСлухи о сеттинге новой Call of Duty от Sledgehammer Games 22 апреляCall of Duty действительно возвращается во времена Второй мировой 20 сентябряCall of Duty: WWII — трейлер сюжетной кампании
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:

Похожие материалы

 
Call of Duty: WWII — трейлер с живыми актёрами
 
Новые игры ноября 2017: Call of Duty: WWII, Need for Speed Payback, Star Wars Battlefront II и другие
 
Call of Duty: WWII — системные требования и другие особенности PC-версии

Тоже интересно

 
Сериалы Пикник на обочине в обществе этих
 
Кино Отрывок из фильма «Наёмница»
 
Кино Тизер фильма «Сноуден»
 
Кино Мобильная бета-версия КГ
 
Кино «Лига справедливости» — третий трейлер и постер
 
Кино Том Харди сыграет Эдди Брока в фильме «Веном»
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Рецензии Обсуждение Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах Обзор за 100 секунд Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум

Новые комментарии

ВКонтакте.Кино ВКонтакте.Игры ВКонтакте.Аниме YouTube
Виджет Яндекса

Все новости

О кино

О сериалах

Об играх

Об аниме

Наши друзья
Критиканство КиноПередовая AMV News Наруто Гранд
© 2002–2017 КГ

Всеяредакция

Размещение рекламы

Книга жалоб и предложений

Мнение Всеяредакции

Раз уж вы досюда докрутили:

RSS
Яндекс.Метрика