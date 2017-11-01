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«Смертельные укусы» — сэйю, авторы и тизер

Стартующая в зимнем сезоне телевизионная экранизация экшен-манги «Смертельные укусы» (Killing Bites), посвящённой подпольным боям разномастных зверодевочек, обзавелась авторским составом, основными сэйю и даже первым тизером.

Авторы
Режиссёр Ясуто Нищиката эпизоды «Блич» и «Моя сестрёнка не может быть такой милашкой 2»
Сценарист Аои Акащиро «Добро пожаловать в класс превосходства», «Фуука»
Дизайнер персонажей Кадзуо Ватанабе «Хроники Арслана»
Композитор Ясухару Таканащи «Фэйри Тэйл», «Наруто»
Студия LIDEN FILMS

Сэйю
Хитоми Удзаки Сора Амамия Ассейлум в «Альдноа.Зеро»
Медоед.
Юя Номото Ватару Хатано Мурасаки в «Хаматоре»
Эрудза Наканищи Маая Учида Хадзиме в «Гачамэн: Толпы»
Гепард.
Уи Инаба Сумире Уесака Председательница комитета общественной морали в «Дурочке»
Кролик.
Маи Щинодзаки Чинацу Акасаки Айри в «Городе, в котором нет только меня»
Ёко Микадо Мегуми Хан Акко в «Академии ведьмочек», Гон в «Охотник х Охотник»
Каори Риукдзё Юу Асакава Леоне в «Убийце Акаме»
Каеде Кадзама Такако Хонда Токо Аосаки в «Саде грешников»
Ёдзан Микадо Хидекацу Щибата Кинг Брэдли в «Стальном алхимике»

В мире аниме учёные создали гибриды людей и животных, между которыми ушлые дельцы организуют нелегальные бои с тотализатором, где выигрываются и проигрываются чудовищные суммы. Однажды случайные знакомые студента колледжа Номото Юуи просят покатать их по городу, чтобы цеплять девчонок. Тот соглашается, но вскоре выясняет, что те собираются насильно похищать девушек. Однако одна из их жертв по имени Хитоми оказывается гибридом и попросту убивает всех своих неудачливых похитителей, кроме Юуи. Хитоми является гибридом человека и медового барсука, самого отважного животного из обитающих на Земле. Теперь Хитоми остаётся с Юуи для его защиты.

 
 
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Видео Смертельные укусы (Killing Bites)
 2 мартаБойцовский клуб фурри: анонс аниме «Смертельные укусы»
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