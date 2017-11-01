«Движение вверх» — второй трейлер и новый постер

Спортивная драма Антона Мегердичева «Движение вверх» обзавелась вторым трейлером и свежим постером. Видеоролик изобилует новыми кадрами и знакомит с составом команды будущих победителей, намекая, что проблем у сборной перед решающим матчем хватало. Сам спортивный поединок выглядит настоящим сражением — жёстким и бескомпромиссным.

Кинокартина, рассказывающая о силе духа и воле к победе, посвящена знаменитой баскетбольной битве между сборными СССР и США на Олимпиаде 1972 года в Мюнхене. Победа нашей команды стала чудом, воплотившимся в жизнь благодаря упорным тренировкам под руководством Владимира Кондрашина.

В ролях: Владимир Машков, Сергей Гармаш, Андрей Смоляков, Кирилл Зайцев, Иван Колесников, Кузьма Сапрыкин, Александра Ревенко, Виктория Толстоганова и другие.

Фильм выходит в отечественный прокат 28 декабря.

И постер: