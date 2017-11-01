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АНИМЕ
 
Первоисточник: www.animenewsnetwork.cc Прямая ссылка на новость:

«„Нобу“: Бар из другого мира» — студия и примерная дата выхода

Аниме «„Нобу“: Бар из другого мира» (Isekai Izakaya "Nobu") — экранизации одноимённых ранобэ — выйдет в следующем году. А делать его будет не кто-нибудь, а студия Sunrise. И нет, это не то же самое, что «Ресторан из другого мира». Это не приквел, не сиквел, не спин-офф. Не смотрите, что синопсисы почти идентичны. Совсем другое аниме. Совсем. Правда.

Бар «Нобу» расположен в японском Киото, и работают в нём всего двое: хозяин Нобуюки Ядзава и официантка Щинобу Сенке. Однако в то же время туда ведёт дверь в одном из закоулков древнего города Аитерея, что находится в другом мире. Каждый день жители двух миров стремятся в «Нобу», чтобы насладиться отменной кухней и уникальным местным сортом пива.

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„Нобу“: Бар из другого мира (Isekai Izakaya "Nobu")
 27 ноября 2016 годаАнонс аниме «„Нобу“: Бар из другого мира»
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Анонс аниме «„Нобу“: Бар из другого мира»

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