«„Нобу“: Бар из другого мира» — студия и примерная дата выхода

Аниме «„Нобу“: Бар из другого мира» (Isekai Izakaya "Nobu") — экранизации одноимённых ранобэ — выйдет в следующем году. А делать его будет не кто-нибудь, а студия Sunrise. И нет, это не то же самое, что «Ресторан из другого мира». Это не приквел, не сиквел, не спин-офф. Не смотрите, что синопсисы почти идентичны. Совсем другое аниме. Совсем. Правда.

Бар «Нобу» расположен в японском Киото, и работают в нём всего двое: хозяин Нобуюки Ядзава и официантка Щинобу Сенке. Однако в то же время туда ведёт дверь в одном из закоулков древнего города Аитерея, что находится в другом мире. Каждый день жители двух миров стремятся в «Нобу», чтобы насладиться отменной кухней и уникальным местным сортом пива.