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Первоисточник: deadline.com Прямая ссылка на новость:

FOX экранизирует комикс «Снежная слепота»

Телеканал FOX принял в разработку многосерийную драму «Снежная слепота» по мотивам одноимённый графической новеллы Олли Мастерса (автора серии комиксов «Сыны анархии» и проекта DC Vertigo «Кухня») и Тайлера Дженкинса («Питер Панзерфауст»).

Сериал поведает о Билли Боудене — скромном шерифе городка на Аляске, куда он с семьёй перебрался в рамках программы по защите свидетелей. Тихая жизнь летит в тартарары, когда его сын Тедди нечаянно размещает фото отца в сети. И вот по душу Билли уже спешит человек, жаждущий мести, со дня на день в город нагрянут агенты ФБР, а Тедди предстоит узнать, действительно ли его отец был всего лишь свидетелем.

Адаптацией первоисточника занимается Вон Уилмотт («Побег», «Доминион»), выступая также исполнительным продюсером проекта наряду со Стивеном Кристи и Россом Ричи. Производственный процесс курируют Boom! Studios и 20th Century Fox TV.

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