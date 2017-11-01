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Первоисточники: deadline.comwww.hollywoodreporter.com Прямая ссылка на новость:

Многосерийный спин-офф «Плохих парней» отправился на NBC

В напряжённой конкурентной борьбе телеканал NBC отвоевал право на разработку и трансляцию будущего многосерийного спин-оффа «Плохих парней», о котором стало известно всего неделю назад. Пилотный эпизод пока безымянного сериала уже запущен в разработку.

Главной героиней будущего криминального телебоевика является спецагент из отдела по борьбе с наркоторговлей Сид Бёрнетт — персонаж, которого в киносиквеле 2003 года сыграла Габриэль Юнион. События перенесутся из Майами в Лос-Анджелес, где Бёрнетт служит детективом полиции, оставив позади прошлое. Однако её жизнь усложняется, когда новая напарница Нэнси Маккена выясняет, что под маской крутой и живущей без сожалений оторвы Сид таит личные секреты.

Роль Сид Бёрнетт осталась за Габриэль Юнион, которая возглавит актёрский ансамбль сериала.

Коллеги по «Чёрному списку» Брэндон Марголис и Брэндон Сонньер написали сценарий пилотного эпизода, а также выступают исполнительными продюсерами проекта наряду с Джерри Брукхаймером и Дагом Белградом. Производственный процесс возглавляет Sony Pictures TV Studios в содружестве с Jerry Bruckheimer Television, Primary Wave Entertainment и 2.0 Entertainment.

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