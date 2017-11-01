«Денежное поле» — авторы и сэйю

Анонсированная в мае экранизация спортивной манги c экономическим уклоном «Денежное поле» (Gurazeni) обзавелась авторским составом и сэйю для главного героя Нацуноске Бонде — талантливого, но корыстного бейсболиста. Его озвучит Фукущи Очиай (Могзо в «Гримгаре фантазии и праха»)

Авторы Режиссёры Аюму Ватанабе «Космические братья» Сценарист Хидэо Такаящики «Кайдзи» Дизайнер персонажей Кеничи Онуки «Высшая лига» Студия Deen

Сюжет расскажет про бейсбольный клуб «Токийские пауки», где игроки получают зарплаты в зависимости от результатов, которые они показывают на поле. Главный герой Нацуноске Бонде — реливер-левша с необычным броском, в свои двадцать шесть лет зарабатывающий 18 миллионов иен за сезон. Однако и этого ему мало, ведь рядом есть игроки, получающие ещё больше. Эта мысль не даёт Нацуноске покоя и заставляет стремиться к новым вершинам, доказывая всем вокруг, что он достоин большего.

Выйдет сериал весной следующего года.