«Денежное поле» — авторы и сэйю

Анонсированная в мае экранизация спортивной манги c экономическим уклоном «Денежное поле» (Gurazeni) обзавелась авторским составом и сэйю для главного героя Нацуноске Бонде — талантливого, но корыстного бейсболиста. Его озвучит Фукущи Очиай (Могзо в «Гримгаре фантазии и праха»)
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Авторы
|Режиссёры
|Аюму Ватанабе
|«Космические братья»
|Сценарист
|Хидэо Такаящики
|«Кайдзи»
|Дизайнер персонажей
|Кеничи Онуки
|«Высшая лига»
|Студия
|Deen
Сюжет расскажет про бейсбольный клуб «Токийские пауки», где игроки получают зарплаты в зависимости от результатов, которые они показывают на поле. Главный герой Нацуноске Бонде — реливер-левша с необычным броском, в свои двадцать шесть лет зарабатывающий 18 миллионов иен за сезон. Однако и этого ему мало, ведь рядом есть игроки, получающие ещё больше. Эта мысль не даёт Нацуноске покоя и заставляет стремиться к новым вершинам, доказывая всем вокруг, что он достоин большего.
Выйдет сериал весной следующего года.