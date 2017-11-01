Final Fantasy XV — трейлер и дата выхода дополнения Episode Ignis

Издательство Square Enix обнародовало трейлер и дату выхода последнего дополнения, включённого в сезонный пропуск ролевого экшена Final Fantasy XV — Episode Ignis. Пользователи PS4 и Xbox One смогут закрыть ещё одну зияющую дыру в сюжете блокбастера уже 13 декабря. PC-геймеры же получат его только в первом квартале будущего года, но зато и покупать дополнение отдельно им не придётся — все вышедшие DLC войдут в состав грядущей Final Fantasy XV: Windows Edition.

А вот что ждёт игроков в Episode Ignis согласно пресс-релизу: