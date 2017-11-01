Final Fantasy XV — трейлер и дата выхода дополнения Episode Ignis

Издательство Square Enix обнародовало трейлер и дату выхода последнего дополнения, включённого в сезонный пропуск ролевого экшена Final Fantasy XV — Episode Ignis. Пользователи PS4 и Xbox One смогут закрыть ещё одну зияющую дыру в сюжете блокбастера уже 13 декабря. PC-геймеры же получат его только в первом квартале будущего года, но зато и покупать дополнение отдельно им не придётся — все вышедшие DLC войдут в состав грядущей Final Fantasy XV: Windows Edition.
А вот что ждёт игроков в Episode Ignis согласно пресс-релизу:
- Совершенно новая история, относящаяся к тому времени, когда Ноктис приходил в себя после Испытания Левиафан. На улицах Алтиссии Игнису предстоит вступить в битву ради защиты своего принца.
- Динамика и опасность — стихийные кинжалы Игниса можно зачаровывать различными элементами, а его умение «Полная Ясность» позволяет атаковать нескольких противников одновременно.
- Новый товарищ — вслед за появлением Кора в «Эпизоде „Гладиолус“» и Аранеи в «Эпизоде „Промпто“» на сцену выходит Равус. С Игнисом его роднит стремление во что бы то ни стало защитить дорогого человека.
- Судьба в ваших руках — события дополнения «Эпизод „Игнис“» могут привести к различным последствиям и как следствие — к разным финалам.
Цитата из пресс-релиза