Freeform отказался от «Новых воинов»

Телеканал Freeform отказался от многосерийной супергеройской комедии «Новые воины», и в ближайшем будущем марвеловскому сериалу предстоит найти себе новое пристанище, где он сможет стартовать по плану в следующем году.

Причиной отказа от проекта называют отсутствие свободного слота в сериальном графике канала на 2018 год. По словам представителей Freeform, проект просто некуда пристроить, поскольку все места заняты другими сериалами.

Десятисерийная экранизация одноимённой серии комиксов Marvel повествует о команде юных супергероев, которым предстоит совладать с двумя крупнейшими проблемами в их жизни: ещё плохо контролируемыми сверхспособностями и взрослением. Возглавляет группу подростков Милана Вайнтруб в образе Девушки-белки. Компанию ей составляют Мистер Бессмертный (Дерек Теллер), Ночной Громила (Джереми Тарди), Спидбол (Кэлам Уорси), Микроб (Мэттью Мой) и Дэбри (Кейт Комер).

Главным сценаристом и шоураннером сериала числится Кевин Бигель («Клиника»). Продюсируют Marvel television и ABC Signature Studios.