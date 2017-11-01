 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Рецензии Обсуждение Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах Обзор за 100 секунд Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
     
 
 
 
The Last of Us Part II — второй трейлер КГ играет: Wolfenstein II: The New Colossus CBS All Access продлил на второй сезон сериал «Звёздный путь: Дискавери» Новости аниме — лучшее за неделю Новости игр — лучшее за неделю
1
СЕРИАЛЫ
 
Первоисточник: screenrant.com Прямая ссылка на новость:

Freeform отказался от «Новых воинов»

Телеканал Freeform отказался от многосерийной супергеройской комедии «Новые воины», и в ближайшем будущем марвеловскому сериалу предстоит найти себе новое пристанище, где он сможет стартовать по плану в следующем году.

Причиной отказа от проекта называют отсутствие свободного слота в сериальном графике канала на 2018 год. По словам представителей Freeform, проект просто некуда пристроить, поскольку все места заняты другими сериалами.

Десятисерийная экранизация одноимённой серии комиксов Marvel повествует о команде юных супергероев, которым предстоит совладать с двумя крупнейшими проблемами в их жизни: ещё плохо контролируемыми сверхспособностями и взрослением. Возглавляет группу подростков Милана Вайнтруб в образе Девушки-белки. Компанию ей составляют Мистер Бессмертный (Дерек Теллер), Ночной Громила (Джереми Тарди), Спидбол (Кэлам Уорси), Микроб (Мэттью Мой) и Дэбри (Кейт Комер).

Главным сценаристом и шоураннером сериала числится Кевин Бигель («Клиника»). Продюсируют Marvel television и ABC Signature Studios.

1 Обсудить
Темы
 
Новые воины
 1 ноябряПол Фиг снимет сериал о женщинах-кодерах для Freeform 17 сентябряFreeform закрыл процедурал «Сшиватели» после третьего сезона
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:

Похожие материалы

 
«Новые воины» Marvel определились с актёрским составом: Девушкой-белкой станет Милана Вайнтруб
 
Marvel огласила состав команды «Новых воинов»
 
Девушка-белка из Marvel получит комедийный сериал

Тоже интересно

 
Кино Джон Бойега в одной «Сфере» с Эммой Уотсон
 
Игры E3-2016: Конференция Ubisoft
 
Кино Сольный фильм про Бэтмена пока называется «Бэтмен»
 
Кино Рецензия на фильм «Кто там»
 
Телеовощи. Выпуск 90: Ветреная Лариса
 
Кино Промо-арт фильма «Бэтмен против Супермена»
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Рецензии Обсуждение Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах Обзор за 100 секунд Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум

Новые комментарии

ВКонтакте.Кино ВКонтакте.Игры ВКонтакте.Аниме YouTube
Виджет Яндекса

Все новости

О кино

О сериалах

Об играх

Об аниме

Наши друзья
Критиканство КиноПередовая AMV News Наруто Гранд
© 2002–2017 КГ

Всеяредакция

Размещение рекламы

Книга жалоб и предложений

Мнение Всеяредакции

Раз уж вы досюда докрутили:

RSS
Яндекс.Метрика