.hack//G.U. Last Recode — релизный трейлер

Релиз .hack//G.U. Last Recode уже на пороге — самое время напоследок напомнить потенциальным покупателям о том, как изменилась трилогия при переходе с PS2 на PS4. Ну и о появлении в сборнике четвёртой главы, само собой.

Мы же хотим ещё разок упомянуть, что создатели сборника .hack//G.U. Last Recode наобещали целый ворох изменений, призванных если не устранить, то хотя бы уменьшить влияние проблем оригиналов на общее впечатление. Разработчики подняли скорость перемещения, утроили число слотов в инвентаре и ослабили другие лимиты на предметы, переработали интерфейс, перенесли улучшения из третьего тома на первые два, увеличили силу атаки, ритм боя, количество получаемого опыта и скорость привыкания к оружию, ну и так далее. Плюс графические улучшения типа обновлённых моделек, 1080p и 60 fps, но это само собой разумеется — играм с PS2 без них никак.