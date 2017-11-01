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The Walking Dead Collection — анонс, трейлер и дата выхода сборника

Терпение — не самая сильная черта Telltale Games. В следующем году их затяжной интерактивный сериал о ходячих мертвецах и постепенно взрослеющей Клементине наконец-то подойдёт к концу с выходом The Walking Dead: The Final Season — чем не повод выпустить полное собрание приключений девочки на одном диске?

Увы, это было бы слишком красиво и правильно. С финансовой же точки зрения куда выгоднее сделать то, что и планирует Telltale Games выпустить на PS4 и Xbox One дисковые собрания всех уже вышедших сезонов The Walking Dead (включая небольшие спин-оффы) и заработать немного денег на публике, готовящейся к прибытию финала.

The Walking Dead Collection поступит в продажу 5 декабря, туда войдут аж 19 эпизодов, а первые сезоны будут подтянуты до уровня относительно недавнего The Walking Dead - A New Frontier.

 
 
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Видео The Walking Dead Collection (PlayStation 4, Xbox One)
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