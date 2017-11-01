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Первоисточник: screenrant.com Прямая ссылка на новость:

Чантал Тхюй сыграет любовный интерес дочери Чёрной молнии

Супергеройская драма The CW «Чёрная молния» приняла в свои ряды актрису Чантал Тхюй («Мадам госсекретарь», «Милые обманщицы»), которая, как несложно догадаться, исполнит роль ещё одной супергероини комиксов DC — Грейс Чой.

Сериал расскажет о школьном директоре Джефферсоне Пирсе (Кресс Уильямс), повесившем супергеройское трико на крюк, но вынужденном вернуться в дело под именем Чёрной молнии после того, как его младшая дочь Дженнифер (Чайна Энн Макклейн) связалась с дурной компанией. Старшая — Анисса (Нафесса Уильямс) учится на медсестру и вскоре обретает суперспособности, аналогичные отцовским, приблизившись к своему комиксовому прототипу по прозвищу «Гром».

Грейс Чой (Чантал Тхюй) — бармен, фанат комиксов, бисексуал. Анисса становится её другом, доверяет ей, делясь переживаниями по поводу новых сил, и постепенно влюбляется — всё по канону.

Сценарий пишут супруги Мара Брок Акил («Город хищниц») и Салим Акил; они же выступают исполнительными продюсерами вместе с неизвестно как всё успевающим Грегом Берланти и его коллегой Сарой Шехтер. Производство курирует Warner Bros. Television.

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Подкасты
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