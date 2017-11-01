FOX готовит новые «24 часа» с женщиной в главной роли

Не получилось с темнокожим «наследником», попробуют с женщиной — телеканал FOX запускает в разработку новую версию «24 часов», где главная роль отведена женскому персонажу. В условиях современных медийных тенденций рано или поздно это должно было случиться, поэтому ожидайте в скором времени на телеэкранах Джека Бауэра в юбке. Одобрено написание сценария к пилоту.

Закрыв на первом сезоне скатившийся по рейтинговой наклонной проект «24 часа: Наследие», продюсеры пообещали, что так просто от франчайза не откажутся и обязательно что-нибудь придумают. И придумали.

От оригинала в новой инкарнации сериала останется лишь фирменный формат — развитие событий в реальном времени. От освещения терроризма отказались в пользу темы уголовного судопроизводства. В центре истории — женщина-прокурор, узнавшая о некоем правительственном заговоре. С новой информацией на руках главной героине предстоит спасти от высшей меры наказания невиновного, которого она ранее сама помогла упечь за решётку.

Сериал предполагается разрабатывать в формате антологии, где место действия и персонажи будут меняться каждый сезон.

У руля проекта исполнительные продюсеры «24 часов» Ховард Гордон и Брайан Грейзер на пару с бывшим сценаристом-продюсером «Убийства» Джереми Донером. Сценарий напишут Донер и Ховард. Производство курируют 20th Century Fox и Imagine TV.