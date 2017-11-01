 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Рецензии Обсуждение Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах Обзор за 100 секунд Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
     
 
 
 
Новости ретро-игр — лучшее за неделю Тайка Вайтити обещает многосерийную версию «Реальных упырей» о вампирах из США Даты осенних и зимней распродаж в Steam 2017 Новости аниме — лучшее за неделю Лучшее аниме лета 2017 — голосование
17
СЕРИАЛЫ
 
Первоисточник: deadline.com Прямая ссылка на новость:

FOX готовит новые «24 часа» с женщиной в главной роли

Не получилось с темнокожим «наследником», попробуют с женщиной — телеканал FOX запускает в разработку новую версию «24 часов», где главная роль отведена женскому персонажу. В условиях современных медийных тенденций рано или поздно это должно было случиться, поэтому ожидайте в скором времени на телеэкранах Джека Бауэра в юбке. Одобрено написание сценария к пилоту.

Закрыв на первом сезоне скатившийся по рейтинговой наклонной проект «24 часа: Наследие», продюсеры пообещали, что так просто от франчайза не откажутся и обязательно что-нибудь придумают. И придумали.

От оригинала в новой инкарнации сериала останется лишь фирменный формат — развитие событий в реальном времени. От освещения терроризма отказались в пользу темы уголовного судопроизводства. В центре истории — женщина-прокурор, узнавшая о некоем правительственном заговоре. С новой информацией на руках главной героине предстоит спасти от высшей меры наказания невиновного, которого она ранее сама помогла упечь за решётку.

Сериал предполагается разрабатывать в формате антологии, где место действия и персонажи будут меняться каждый сезон.

У руля проекта исполнительные продюсеры «24 часов» Ховард Гордон и Брайан Грейзер на пару с бывшим сценаристом-продюсером «Убийства» Джереми Донером. Сценарий напишут Донер и Ховард. Производство курируют 20th Century Fox и Imagine TV.

17 Обсудить
Темы
 
24 часа
 
Александр Курков
Лучший комментарий
+21


Актрису уже подобрали
 30 октября«Секретные материалы» — тизер одиннадцатого сезона 1 ноябряFOX экранизирует комикс «Снежная слепота» 30 сентябряFOX превратит «Славных парней» в сериал и сменит им пол 30 сентябряFOX готовит сиквел сериала «Кунг-фу» с женщиной в главной роли
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:

Похожие материалы

 
Финал третьего сезона «Рика и Морти» установил рейтинговый рекорд
 
Сериал «Спасение» получил второй сезон
 
Салли Филд влилась в актёрский состав «Маньяка» Кэри Фукунаги

Тоже интересно

 
Кино Рецензия и отзывы на фильм «Защитники»
 
Кино Второй международный трейлер фильма «Охотники за привидениями»
 
Кино Ребрендинг студии Morgan Creek, как повод для перезапуска «Эйса Вентуры»
 
Кино Фильм Сарика Андреасяна взял штурмом американский прокат
 
Кино «Логан» — промо-арт
 
Кино Телеролик фильма «Человек-муравей»
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Рецензии Обсуждение Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах Обзор за 100 секунд Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум

Новые комментарии

ВКонтакте.Кино ВКонтакте.Игры ВКонтакте.Аниме YouTube
Виджет Яндекса

Все новости

О кино

О сериалах

Об играх

Об аниме

Наши друзья
Критиканство КиноПередовая AMV News Наруто Гранд
© 2002–2017 КГ

Всеяредакция

Размещение рекламы

Книга жалоб и предложений

Мнение Всеяредакции

Раз уж вы досюда докрутили:

RSS
Яндекс.Метрика