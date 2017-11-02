Тайриз Гибсон требует выгнать Скалу из «Форсажа 9»

Тайриз Гибсон окончательно спятил. Исполнитель роли самого бесполезного персонажа в Саге о Форсаже и раньше протествовал против переноса «Форсажа 9» на 2020 год из-за спин-оффа про героев Джонсона и Стэйтема. Но сейчас он грозит самоустраниться из серии, если в девятую часть пригласят Дуэйна (орфографию и стилистику оригинала мы постарались сохранить):

Привет, мир........ привет, верные поклонники и любимые из НАШЕЙ форсажной вселенной...... Мне тяжело это анонсировать но если Дюэйн в Форсаже9, то никакого Романа Пирса..... Ты мутишь с моей семьёй и благополучием моих дочек, тогда я стану мутить с твоей..... закрывай глазки, чувак, ты «Клоун».

Далее манера выражения клиента становится категорически непонятной. И весь этот бред почему-то иллюстрирован такой фотографией:

Дело в том, что мистер Гибсон сейчас переживает крайне скверные времена — профессионально он никому, так сказать, даром не нужен. А все финансы съедает судебное разбирательство на семейном фронте. Короче говоря, чуваку срочно нужные форсажные бабки, а личный проект Джонсона задерживает денежный чек почти на год.

Не нам, конечно, давать советы человеку в сложной ситуации, но угрожать всё-таки нужно чем-нибудь вещественным. Есть мнение, что режиссёр Джастин Лин, весь актёрский коллектив и «Форсаж 9» в целом с большим трудом, но всё же перенесут отсутствие Романа Пирса.