Лутбоксы в Need for Speed Payback, успехи EA на цифровом фронте

И на изменениях в системе прокачки Star Wars Battlefront II новости из стана EA не закончились. Помешавшаяся на лутбоксах корпорация, словно вознамерившаяся вновь получить «Золотую какашку», которой когда-то награждали худшие компании США (увы, эти славные времена остались в 2014 году), отчиталась о своих прибылях и анонсировала появление ненавистных ящиков в ещё одном грядущем блокбастере.

Начнём с конца: лутбоксы появятся в Need for Speed Payback. Обычные лутбоксы будут продаваться за внутриигровую валюту, продвинутые (содержащие более редкие украшения для автомобиля) — за реальные деньги. Потому что «Если добавить возможность покупать внутриигровой контент за реал — часть игроков будет это делать». И правда — глупо не наживаться на людях, если можно наживаться.

И ведь подход-то работает! Отчитываясь о результатах за второй финансовый квартал 2018 года, издательство похвалилось прибылями в 959 миллионов долларов, 689 из которых пришли из цифрового сегмента. Количество геймеров, играющих в режиме Ultimate Team в Madden, увеличилось на четверть, а число пользователей FIFA Mobile достигло 113 миллионов. Согласно отчёту, «Этот квартал показал, что спортивные тайтлы EA могут держать на себе бизнес и позволил бросить первый взгляд на то, в каком направлении игры издательства будут развиваться в ближайшие месяцы и годы».