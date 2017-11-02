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Первоисточник: www.ea.com Прямая ссылка на новость:

EA об улучшениях в лутбокасах Star Wars Battlefront II

EA поведала, как разработчики улучшили ужаснувшую всех систему прокачки в Star Wars Battlefront II из бета-версии.

Во-первых, в полной версии игры в лутбоксах не удастся найти Звёздные карты самого крутого, Эпичного уровня — они будут доступны только через крафт (для крафта, правда, используются материалы, полученные из лутбоксов, но кто ж учитывает такие мелочи?).

Во-вторых, возможность прокачать Звёздные карты будет завязана на уровень игрока — не выйдет улучшить карту до предела ещё на первом уровне, просто закупившись лутбоксами.

В-третьих, большая часть оружия в релизной версии Star Wars Battlefront II достаётся не через лутбоксы, а по мере использования того класса персонажей, чьё оружие ты хочешь открыть. Также за использование конкретного класса игроков будут награждать специальными лутбоксами, предназначенными для этого конкретного вида бойцов, и содержащими соответствующие Звёздные карты и предметы.

Знаете, как это всё выглядит? Как будто EA знала, что задуманная ими система всех жутко разозлит, поэтому сознательно сделала её ещё хуже на время бета-теста, а потом откатила всё к изначальному, чуть менее изуверскому варианту в расчёте, что все игроки будут в восторге от доброты прислушивающегося к критике издателя. И есть подозрение, что их план сработает.

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