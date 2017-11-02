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ИГРЫ
 
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Nioh — трейлер PC-версии

Nioh, одна из лучших игр года и, по совместительству, эксклюзив PS4, готовится расстаться со своей эксклюзивностью. До события, анонсированного ещё в начале октября, остаётся всего пять дней — уже 7 ноября Nioh: Complete Edition поступит в продажу в Steam. И в честь этого издательство Koei Tecmo опубликовало трейлер PC-версии, представленный ниже.

Данное издание, как несложно понять по названию, будет содержать не только основную игру, но и три дополнения, выпущенные к ней на протяжении года: Dragon of the North, Bloodshed's End и Defiant Honor. А ещё — небольшой эксклюзивный бонус, доступный только на PC: выпускающий пар шлем с красным вентилем на лбу.

 
 
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Темы
 
Видео Nioh (PC, PlayStation 4)
 4 октябряNioh на PC — анонс и системные требования 9 мартаРецензия и отзывы на игру Nioh
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