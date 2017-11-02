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«Громовая фантазия: Меч жизни и смерти» — трейлер

«Громовая фантазия: Меч жизни и смерти» (Thunderbolt Fantasy: Shoushi Ikken), спин-офф кукольного сериала Гена Уробучи «Громовая фантазия», оказалась полнометражным фильмом, который выйдет в ограниченный японский прокат 2 декабря сего года. К сериальным сэйю, отчасти перекочевавшим и в фильм, присоединятся Исщин Чиба (Мастер Косы в «Фантоме: Реквиеме по Фантому») в роли Теккисена и Таканори Нищикава, более известный как музыкант T.M. Revolution, который озвучит персонажа по имени Рофу Ё, представленного в трейлере ниже (он будет задействован и в выходящем в следующем году втором сезоне).

 
 
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Видео Громовая фантазия: Меч жизни и смерти (Thunderbolt Fantasy: Shoushi Ikken)
 18 апреля«Громовая фантазия» возвращается не одна
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«Громовая фантазия» возвращается не одна

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