«Громовая фантазия: Меч жизни и смерти» — трейлер

«Громовая фантазия: Меч жизни и смерти» (Thunderbolt Fantasy: Shoushi Ikken), спин-офф кукольного сериала Гена Уробучи «Громовая фантазия», оказалась полнометражным фильмом, который выйдет в ограниченный японский прокат 2 декабря сего года. К сериальным сэйю, отчасти перекочевавшим и в фильм, присоединятся Исщин Чиба (Мастер Косы в «Фантоме: Реквиеме по Фантому») в роли Теккисена и Таканори Нищикава, более известный как музыкант T.M. Revolution, который озвучит персонажа по имени Рофу Ё, представленного в трейлере ниже (он будет задействован и в выходящем в следующем году втором сезоне).