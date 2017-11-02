Concrete Genie — анонс и трейлер стильного приключения для PS4

Среди немалого числа небольших игр, анонсированных во время Paris Games Week, едва ли не сильнее всего выделилась Concrete Genie — новая игра от небольшой студии Pixelopus, созданной в недрах Sony ради разработки экспериментальных инди-подобных проектов.

Concrete Genie рассказывает историю уличного художника, живущего в страдающем от загаженной окружающей среды городе. Однажды парень получает способность рисовать на стенах живые картины, очищающие город, добродушных монстров, с готовностью помогающих герою на его пути.

Выйдет красивая игра где-то в 2018 году. Единственная проблема — до этого студия Pixelopus отличилась лишь проектом под названием Entwined — игры, тоже впечатлявшей своей красотой на стадии трейлеров, но в итоге оказавшейся невероятно унылой и бесполезной тратой времени. Остаётся надеяться, что второй блин у студии уже не выйдет комом.

Кадры: