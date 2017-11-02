 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Рецензии Обсуждение Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах Обзор за 100 секунд Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
     
 
 
 
Новые игры ноября 2017: Call of Duty: WWII, Need for Speed Payback, Star Wars Battlefront II и другие The Last of Us Part II — второй трейлер Star Wars Battlefront II — трейлер сюжетной кампании Destiny 2 — интервью с продюсером Джаредом Бербахом Новости игр — лучшее за неделю
АНИМЕ
 
Прямая ссылка на новость:

«Дикая пляска мечей: Ханамару — Запись флэшбека» — трейлер

1 декабря, предваряя январский старт второго сезона, в японский прокат выйдет фильм-компиляция сериала «Дикая пляска мечей: Ханамару» под названием «Дикая пляска мечей: Ханамару — Запись флэшбека» (Touken Ranbu: Hanamaru ~Makuai Kaisōroku~).

Кстати, о втором сезоне. У него поменялись режиссёр и сценарист. В метафорическом кресле с метафорическим матюгальником теперь восседает Томоаки Кощида (эпизоды «Кафе Белого медведя» и «Фантастической куклы»), а над сценарием корпит целая творческая группа под названием WriteWorks, которая до сих пор ничего заметного самостоятельно не создала, но кое-где была на подхвате. В остальном всё по-старому.

И ещё одно «кстати»: сериал «Дикая пляска мечей» (Katsugeki! Tōken Ranbu), который про то же самое, но чуть более серьёзный и экшен-ориентированный, тоже получит полнометражку. Правда, пока неизвестно, будет ли это рекап или сиквел, и когда он может появиться.

 
 
+ Обсудить
Темы
 
Видео Дикая пляска мечей: Ханамару — Запись флэшбека (Touken Ranbu: Hanamaru ~Makuai Kaisōroku~) Дикая пляска мечей: Ханамару 2 (Tōken Ranbu: Hanamaru 2)
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:

Похожие материалы

 
Коротко об аниме: Чудеса и империи

Тоже интересно

 
Кино Харли Квинн стала продюсером спин-оффа «Отряда самоубийц»
 
Кино «Взломать блогеров» — трейлер
 
Кино Лазер-шоу «Три дебила». Выпуск 125: Хищник-гей
 
КиноИгры «Лара Крофт» — первые кадры и описание сюжета
 
КиноИгры Промо-арт фильма «Кредо убийцы»
 
Кино «Конг: Остров черепа» — финальный трейлер
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Рецензии Обсуждение Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах Обзор за 100 секунд Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум

Новые комментарии

ВКонтакте.Кино ВКонтакте.Игры ВКонтакте.Аниме YouTube
Виджет Яндекса

Все новости

О кино

О сериалах

Об играх

Об аниме

Наши друзья
Критиканство КиноПередовая AMV News Наруто Гранд
© 2002–2017 КГ

Всеяредакция

Размещение рекламы

Книга жалоб и предложений

Мнение Всеяредакции

Раз уж вы досюда докрутили:

RSS
Яндекс.Метрика