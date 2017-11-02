«Дикая пляска мечей: Ханамару — Запись флэшбека» — трейлер

1 декабря, предваряя январский старт второго сезона, в японский прокат выйдет фильм-компиляция сериала «Дикая пляска мечей: Ханамару» под названием «Дикая пляска мечей: Ханамару — Запись флэшбека» (Touken Ranbu: Hanamaru ~Makuai Kaisōroku~).

Кстати, о втором сезоне. У него поменялись режиссёр и сценарист. В метафорическом кресле с метафорическим матюгальником теперь восседает Томоаки Кощида (эпизоды «Кафе Белого медведя» и «Фантастической куклы»), а над сценарием корпит целая творческая группа под названием WriteWorks, которая до сих пор ничего заметного самостоятельно не создала, но кое-где была на подхвате. В остальном всё по-старому.

И ещё одно «кстати»: сериал «Дикая пляска мечей» (Katsugeki! Tōken Ranbu), который про то же самое, но чуть более серьёзный и экшен-ориентированный, тоже получит полнометражку. Правда, пока неизвестно, будет ли это рекап или сиквел, и когда он может появиться.