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Первоисточник: deadline.com Прямая ссылка на новость:

Минди Калинг превратит «Четыре свадьбы и одни похороны» в сериал

Полнометражная романтическая комедия «Четыре свадьбы и одни похороны» пала жертвой повсеместной сериализации — кинокартина послужит основой для свежей многосерийной постановки, работу над которой в качестве основного сценариста возглавит Минди Калинг («Проект Минди»). Проект находится в разработке у потокового сервиса Hulu.

Телевизионная антология на основе британского ромкома 1994 года с Энди Макдауэлл и Хью Грантом повествует о компании друзей и событиях, которые приключаются с ними во время вышеозначенных памятных мероприятий. Каждый сезон будет посвящён отдельной сюжетной арке с новыми локациями и персонажами за исключением главных героев, которые будут кочевать из истории в историю.

Минди Калинг и Мэтт Варбертон напишут сценарий к двум первым эпизодом. Если тексты приглянутся продюсерам, потоковый сервис готов запустить проект в разработку в обход пилотной стадии.

Исполнительным продюсером будущего сериала наряду с Калинг и Варбертоном выступает сценарист оригинала Ричард Кёртис. Производственный процесс контролируют MGM Television и Universal TV.

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