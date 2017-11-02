 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Рецензии Обсуждение Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах Обзор за 100 секунд Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
     
 
 
 
Ноль кадров в секунду. Выпуск 185: Луна за углом Новые игры ноября 2017: Call of Duty: WWII, Need for Speed Payback, Star Wars Battlefront II и другие Сериал «Проповедник» получил третий сезон CBS All Access продлил на второй сезон сериал «Звёздный путь: Дискавери» Лучшее аниме лета 2017 — голосование
1
ИГРЫ
 
Прямая ссылка на новость:

The Hong Kong Massacre — стильный клон Hotline Miami всё ещё жив

Дебютный трейлер The Hong Kong Massacre попался в широкие сети «КГ» в 2014 году — в те далёкие времена, когда наши новости ещё начинались со слов «В широкие сети „КГ“ попался...» С тех пор этот стильный экшен, явно вдохновлённый боевиками Джона Ву и игрой Hotline Miami, напрочь пропал с радаров. Мы, признаться, почти забыли о его существовании.

Что ж, представленный в ходе Paris Games Week трейлер не только напомнил нам о The Hong Kong Massacre, но и проинформировал, что игра выйдет как на компьютерах (под Windows, Mac и Linux), так и на PS4 где-то в следующем году.

 
 
1 Обсудить
Темы
 
Видео The Hong Kong Massacre (Mac, PC, PlayStation 4, Linux)
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:

Похожие материалы

 
Дебютный трейлер игры The Hong Kong Massacre

Тоже интересно

 
Кино «Стражи галактики 2» — первый тизер
 
КиноАниме Хаяо Миядзаки начнёт делать свой «последний фильм» в октябре
 
Microsoft отменила Scalebound
 
Кино «Чёрная вода» — трейлер нового фильма Романа Каримова
 
Кино Ролик о создании фильма «Выживший»
 
Кино Чудо-женщина — смешная и сексуальная икона феминизма
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Рецензии Обсуждение Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах Обзор за 100 секунд Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум

Новые комментарии

ВКонтакте.Кино ВКонтакте.Игры ВКонтакте.Аниме YouTube
Виджет Яндекса

Все новости

О кино

О сериалах

Об играх

Об аниме

Наши друзья
Критиканство КиноПередовая AMV News Наруто Гранд
© 2002–2017 КГ

Всеяредакция

Размещение рекламы

Книга жалоб и предложений

Мнение Всеяредакции

Раз уж вы досюда докрутили:

RSS
Яндекс.Метрика