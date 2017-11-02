The Hong Kong Massacre — стильный клон Hotline Miami всё ещё жив

Дебютный трейлер The Hong Kong Massacre попался в широкие сети «КГ» в 2014 году — в те далёкие времена, когда наши новости ещё начинались со слов «В широкие сети „КГ“ попался...» С тех пор этот стильный экшен, явно вдохновлённый боевиками Джона Ву и игрой Hotline Miami, напрочь пропал с радаров. Мы, признаться, почти забыли о его существовании.

Что ж, представленный в ходе Paris Games Week трейлер не только напомнил нам о The Hong Kong Massacre, но и проинформировал, что игра выйдет как на компьютерах (под Windows, Mac и Linux), так и на PS4 где-то в следующем году.