 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Рецензии Обсуждение Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах Обзор за 100 секунд Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
     
 
 
 
Ноль кадров в секунду. Выпуск 185: Луна за углом Рецензия и отзывы на игру Super Mario Odyssey Paris Games Week 2017 — конференция Sony в прямом эфире Новости аниме — лучшее за неделю CBS All Access продлил на второй сезон сериал «Звёздный путь: Дискавери»
1
АНИМЕ
 
Первоисточник: www.animenewsnetwork.cc Прямая ссылка на новость:

«Полиция социальных сетей» — анонс

Аниме-экранизацию заполучит комедийная манга «Полиция социальных сетей» (SNS Police). Режиссёром сериала не названого пока формата (но скорее всего, речь идёт о короткометражке, которую покажут японские стриминг-сервисы) выступит Сенпукьяку Хощино, а главную героиню озвучит популярная японская айдол Мацумура Саюри.

История разворачивается вокруг титульной Полиции социальных сетей, защищающей спокойствие всяких там «Твиттеров» да «Фейсбуков» и обрушивающей жестокую справедливость на тех, кто на это самое спокойствие посягает.

Выйдет сериал уже в следующем году.

1 Обсудить
Темы
 
Полиция социальных сетей (SNS Police)
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:

Тоже интересно

 
Кино Зак Снайдер получил благословение Кристофера Нолана на «Бэтмена против Супермена»
 
Кино Третий трейлер мультфильма «Кубо. Легенда о самурае»
 
Кино «Человек-паук: Возвращение домой» — трейлер на русском
 
Кино Промо-арт «Звёздные войны: Пробуждение силы»
 
Кино Продюсеры «Красавицы и Чудовища» экранизируют научно-фантастический роман
 
КиноИгры «Лара Крофт» — трейлер
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Рецензии Обсуждение Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах Обзор за 100 секунд Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
ВКонтакте.Кино ВКонтакте.Игры ВКонтакте.Аниме YouTube
Виджет Яндекса

Все новости

О кино

О сериалах

Об играх

Об аниме

Наши друзья
Критиканство КиноПередовая AMV News Наруто Гранд
© 2002–2017 КГ

Всеяредакция

Размещение рекламы

Книга жалоб и предложений

Мнение Всеяредакции

Раз уж вы досюда докрутили:

RSS
Яндекс.Метрика