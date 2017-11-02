«Полиция социальных сетей» — анонс

Аниме-экранизацию заполучит комедийная манга «Полиция социальных сетей» (SNS Police). Режиссёром сериала не названого пока формата (но скорее всего, речь идёт о короткометражке, которую покажут японские стриминг-сервисы) выступит Сенпукьяку Хощино, а главную героиню озвучит популярная японская айдол Мацумура Саюри.

История разворачивается вокруг титульной Полиции социальных сетей, защищающей спокойствие всяких там «Твиттеров» да «Фейсбуков» и обрушивающей жестокую справедливость на тех, кто на это самое спокойствие посягает.

Выйдет сериал уже в следующем году.