«Я люблю свою младшую сестру, но она мне не младшая сестра» — анонс

В официальном твиттере Fantasia Bunko (лейбла, принадлежащего издательству Kadokawa) состоялся анонс аниме-экранизации ранобэ за авторством Сейдзи Эбису под названием «Я люблю свою младшую сестру, но она мне не младшая сестра» (Ore ga Suki nano wa Imōto dakedo Imōto ja nai).

Сюжет этой «неловкой родственной романтической комедии» вертится вокруг Юу Нагами и его младшей сестрёнки Сузуки Нагами. Красавица и отличница, учащаяся в третьем классе средней школы, Сузука написала ранобэ о младшей сестрёнке, влюблённой в своего старшего брата, и её книга победила на престижном конкурсе ранобэ. После обсуждения сложившейся ситуации, брат с сестрой решают представить всё так, будто автором книги, выступающим под псевдонимом Чикаи Товано, является Юу, а не Сузука.