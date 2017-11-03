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Первоисточники: www.animenewsnetwork.ccwww.animenewsnetwork.cc Прямая ссылка на новость:

«Любовь похожа на прошедший дождь» — авторский состав и первый трейлер

Анонсированная в марте экранизация манги «Любовь похожа на прошедший дождь»» (Koi wa Ameagari no You ni), выходящая в зимнем сезоне в блоке Noitamina, начала обзаводиться авторским составом: режиссёром сериала станет Аюму Ватанабе («Космические братья», «Феникс Райт»), а производством займётся Wit Studio. А ещё у аниме появился первый трейлер.

Акира Тачибана — тихая семнадцатилетняя старшеклассница, которая раньше занималась в легкоатлетическом клубе, но из-за травмы была вынуждена завязать со спортом. Работая в семейном ресторане на полставки, она постепенно влюбляется в менеджера заведения Масами Кондо, разведённого сорокапятилетнего мужчину, у которого есть взрослый сын. Акиру привлекают его манеры и мягкий характер, которые остальные работники ресторана принимают за бесхарактерность, и понемногу, несмотря на разницу в возрасте, они начинают понимать друг друга. И пусть Акира и не может объяснить, почему её так влечёт к Масами, она искренне верит, что для истинной любви причина не нужна. Одним дождливым днём девушка решается рассказать мужчине о своих чувствах…

 
 
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Видео Любовь похожа на прошедший дождь (Koi wa Ameagari no You ni)
 2 мартаАнонс сериала «Любовь похожа на прошедший дождь»
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Анонс сериала «Любовь похожа на прошедший дождь»

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