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Первоисточник: www.wsj.com Прямая ссылка на новость:

Студия Disney выставила кинотеатрам непростые условия проката «Последних джедаев»

Корпорация добра и любви Disney готовится выпускать в середине декабря своих «Последних джедаев», а кинотеатры уже стонут от счастья. Или это крики боли? Похоже, последнее.

Издание The Wall Street Journal пишет, что владельцы площадок находится в состоянии лёгкой, но всё же паники: студия Lucasfilm анонсировала список требований, которые кинотеатры должны выполнять безоговорочно, если они, разумеется, хотят прокатывать восьмой эпизод «Звёздных войн». В противном случае им придётся прокатывать хрен с маслом.

Во-первых, на этот раз 65% прибыли с продаж билетов будет уходить прокатчику; обычно студии просят 60%, но ведь «Звёздные войны» не выходят каждый год. Хотя нет, теперь выходят, но вы понимаете, о чём мы; франчайз — по-прежнему поп-культурный феномен.

Во-вторых, прокат фильма должен идти строго четыре недели, без уменьшения количества экранов. Если кинотеатры нарушат это условие, то их доля с продажи билетов уменьшится ещё на 5%, а у студии, соответственно, увеличится.

И ещё кинотеатры должны показывать конкретные промо-материалы в указанный Lucasfilm момент. Ну это так, сущая мелочь.

Естественно, крупным сетям проще выполнять драконовские требования. Небольшие заведения — иначе говоря, не мультиплексы — могут просто отказаться от показа «Последних джедаев». Переговариваться со студией, понятное дело, бесполезно, Сила определённо с ней. «Пробуждение силы» в 2015 году собрало $ 2 млрд, с такими цифрами не поспоришь. Если новая часть выступит не хуже, то кинотеатры и дальше будут подвергаться харассменту.

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Звёздные войны: Последние джедаи
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