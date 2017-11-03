 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Рецензии Обсуждение Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах Обзор за 100 секунд Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
     
 
 
 
Netflix закрыл сериал «Карточный домик» на шестом сезоне, но подумывает заняться его спин-оффами Новости аниме — лучшее за неделю Детали гибели студии Visceral Games и Ragtag — её экшена по «Звёздным войнам» Рецензия и отзывы на игру Gran Turismo Sport Destiny 2 — интервью с продюсером Джаредом Бербахом
5
СЕРИАЛЫ
 
Первоисточник: deadline.com Прямая ссылка на новость:

«Двойник» — трейлер с датой выхода

Кабельный канал Starz выпустил мрачный и не лишённый экшена трейлер фантастического шпионского триллера «Двойник» с Дж. К. Симмонсом («Одержимость»). Сериал уже обзавёлся датой выхода — премьера первого 10-серийного сезона состоится 21 января.

События разворачиваются в современном Берлине. Рядовой служащий Говард Силк (Симмонс) погружается в мир смертельно опасных интриг и правительственных заговоров, узнав, что его ведомство охраняет вход в параллельное измерение. Там у Говарда есть двойник, но их роднит только внешность — Прайм представляет собой полную противоположность неконфликтному тихоне Силку, но только ему в разразившемся хаосе Говард и может довериться, чтобы выжить.

В сериале снимаются Ричард Шифф, Гарри Ллойд, Стивен Ри, Назанин Бониади, Ульрих Томсен, Оливия Уильямс и другие.

Шоураннером и основным сценаристом проекта выступает Джастин Маркс («Книга джунглей»). Первый эпизод срежиссировал Мортен Тильдум («Игра в имитацию»). Производство курируют Anonymous Content, MRC и Gilbert Films.

 
 
5 Обсудить
Темы
 
Видео Двойник
 31 октября«Эш против Зловещих мертвецов» — тизер-трейлер третьего сезона 22 августаКоммон сыграет главную роль в многосерийном боевике «Чёрный самурай»
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:

Похожие материалы

 
Джонатан Кимбл Симмонс уйдёт работать в ООН
 
Десмонд Харрингтон поможет Шерлоку в детективной драме «Элементарно»
 
Стивен Ри, Сара Болджер и Ричард Шифф составят компанию Дж. К. Симмонсу в сериале «Двойник»

Тоже интересно

 
Честный трейлер седьмого сезона сериала «Игра престолов» от Ильи Кролика
 
Кино Новый суровый закон и провальное лето 2017-го для отечественных фильмов
 
Кино Кадры из фильма «007 спектр»
 
Кино Минутный телеролик фильма «Звёздные войны: Пробуждение Силы»
 
Кино Лазер-шоу «Три дебила». Выпуск 104
 
Кино «Защитники» — третий трейлер
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Рецензии Обсуждение Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах Обзор за 100 секунд Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум

Новые комментарии

ВКонтакте.Кино ВКонтакте.Игры ВКонтакте.Аниме YouTube
Виджет Яндекса

Все новости

О кино

О сериалах

Об играх

Об аниме

Популярные трейлеры

Все Кино Сериалы Игры Аниме
Наши друзья
Критиканство КиноПередовая AMV News Наруто Гранд
© 2002–2017 КГ

Всеяредакция

Размещение рекламы

Книга жалоб и предложений

Мнение Всеяредакции

Раз уж вы досюда докрутили:

RSS
Яндекс.Метрика