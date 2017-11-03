«Двойник» — трейлер с датой выхода

Кабельный канал Starz выпустил мрачный и не лишённый экшена трейлер фантастического шпионского триллера «Двойник» с Дж. К. Симмонсом («Одержимость»). Сериал уже обзавёлся датой выхода — премьера первого 10-серийного сезона состоится 21 января.

События разворачиваются в современном Берлине. Рядовой служащий Говард Силк (Симмонс) погружается в мир смертельно опасных интриг и правительственных заговоров, узнав, что его ведомство охраняет вход в параллельное измерение. Там у Говарда есть двойник, но их роднит только внешность — Прайм представляет собой полную противоположность неконфликтному тихоне Силку, но только ему в разразившемся хаосе Говард и может довериться, чтобы выжить.

В сериале снимаются Ричард Шифф, Гарри Ллойд, Стивен Ри, Назанин Бониади, Ульрих Томсен, Оливия Уильямс и другие.

Шоураннером и основным сценаристом проекта выступает Джастин Маркс («Книга джунглей»). Первый эпизод срежиссировал Мортен Тильдум («Игра в имитацию»). Производство курируют Anonymous Content, MRC и Gilbert Films.