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Наша киноиндустрия: законопроект Мединского и обещания Enjoy Movies

Представляем два образчика отечественной индустриальной жизни.

Министр по взыманию всякого Владимир Мединский рассказал журналистам о том, что его ведомство подготовило законопроект о сборе процента с прокатной выручки крупных иностранных фильмов. Сейчас документ проходит этап согласования:

Да, мы планируем именно в такой версии этот законопроект вносить. Сейчас проходят соответствующие согласительные процедуры.

Размер процента, как утверждает Мединский, обсуждают с представителями индустрии. Никаких конкретных цифр министр не назвал.

• • •

Кинокомпания Enjoy Movies выплатит 10 млн рублей Фону кино. Точнее, пока только обещает это сделать в течение месяца.

В конце августа Фонд посредством суда попросил у Enjoy вернуть задолженность. Тогда бывшие производители андреасянутых комедий не могли расплатиться по долгам из-за того, что ФНС доначислила 71 млн налога на прибыль. Потом Арбитражный суд Москвы признал, что действия ФНС были неоправданными, и та обязана вернуть списанные средства.

Вообще-то Фонд требовал с Enjoy Movies 50 млн, но вернуть десятку тоже будет неплохо. Если, конечно, обещания не разойдутся с делом.

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