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Первоисточники: deadline.comwww.comingsoon.net Прямая ссылка на новость:

Джордан Пил вернёт «Сумеречную зону» на телеэкраны

Потоковый сервис CBS All Access работает над перезапуском классической телеантологии «Сумеречная зона». Издание The Hollywood Reporter сообщает, что руководить процессом возрождения культового сериала доверили востребованному нынче режиссёру-сценаристу Джордану Пилу («Прочь»).

Оригинальную постановку и её более поздние телевыпуски характеризуют жанровое разнообразие (драма, фэнтези, триллер, научная фантастика, ужасы), наличие неожиданных сюжетных поворотов и развязок, затрагивание различные философских тем и серьёзный взгляд на фантастику в целом.

Перезапуск знаменитого сборника теленовелл Рода Серлинга, транслировавшегося каналом CBS с 1959 по 1964 годы, находится на ранних стадиях разработки. Шоураннером и сценаристом ребута числится Марко Рамирез («Сыны анархии», «Сорвиголова»). Производственный процесс контролирует CBS Television Studios.

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