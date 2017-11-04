Overwatch — короткометражка «Честь и слава», новая героиня и карта

Очередной BlizzCon — очередная туча зрелищных роликов и всевозможных анонсов, касающихся не чахнущих сетевых игр от Blizzard.

Шутер Overwatch получил немалую дозу любви. Во-первых, студия опубликовала новую короткометражку, посвящённую прошлому Райнхардт. Во-вторых, состоялся анонс героини по имени Мойра — «гениального и амбициозного генетика из организации „Коготь“». В-третьих, была презентована новая карта под названием Blizzard World — парк аттракционов, разные части которого посвящены разным играм студии — от StarCraft до Hearthstone.

Начнём с самого интересного нам — короткометражка «Честь и слава» на английском:

Дальше — она же, но в дубляже:

Трейлер Мойры:

Трейлер карты Blizzard World: