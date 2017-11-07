Премьеры фильмов 9 ноября 2017 года: «Убийство в „Восточном экспрессе“», «Дело храбрых» и другие

Главное место в списке крупных премьер 9 ноября 2017 года отводится детективу «Убийство в „Восточном экспрессе“» Кеннета Браны со впечатляющим актёрским составом. Компанию ему составляет основанная на реальных событиях экшен-драма «Дело храбрых». Замыкает тройку авантюрная комедия «Афера доктора Нока» с Омаром Си. В малых премьерах представлены крайне разные мультфильмы «Ван Гог. С любовью, Винсент», «Маленький вампир» и «Тетраграмматон», драмы «Тёмная ночь» и «Ужин» и ещё пара лент.

Большие премьеры 9 ноября 2017 года

Убийство в „Восточном экспрессе“ Режиссёр Кеннет Брана В ролях Кеннет Брана, Джуди Денч, Пенелопа Крус, Дэйзи Ридли, Джонни Депп, Мишель Пфайффер, Джош Гад Критиканство 59% Томаты 66% Metacritic 53% IMDb 6,7

Ремейк «Убийства в „Восточном экспрессе“» (или новая трактовка оригинального романа) кажется достаточно интригующей попыткой угодить и нашим и вашим. «Наши» — это, естественно, зрители и бокс-офис; «ваши» — киноакадемики.

Оцените, какие творческие силы брошены на штурм двух вершин (денежной и наградной): режиссёр и исполнитель главной роли Кеннет Брана, Джуди Денч, Мишель Пфайффер, Дэйзи Ридли, Уиллем Дефо и на заднем плане то ли пьяный, то ли обкуренный Джонни Депп. Такой коллектив может всё, даже героически и красиво провалиться.

Что первым бросается в глаза? Разумеется, усы протагониста. Существует определённая боязнь, что они больше всего и запомнятся.

Нам, конечно, интересно, понимает ли главный постановщик, что современный посетитель кинотеатра предпочитает детективы на спидах (что-то в духе сериала «Шерлок»). Первые отзывы прессы говорят, что кино получилось достаточно быстрым, хотя Брана-режиссёр не забывает про красивые виды и декорации. Дескать, действие развивается так проворно, что некоторые персонажи, коих действительно много, слегка кажутся одномерными.

Но большинство сходится в одном — убийство удалось (в хорошем смысле).

Дело храбрых Режиссёр Джозеф Косински В ролях Джош Бролин, Майлз Теллер, Дженнифер Коннелли, Джефф Бриджес, Тейлор Китч, Джеймс Бадж Дэйл, Бен Харди Критиканство 82% Томаты 91% Metacritic 73% IMDb 8,1

Режиссёр Джозеф Косински, дважды удачно отметившись в научно-фантастическом жанре, видимо, решил поставить что-нибудь реальное. Получите фильм по мотивам реального подвига пожарных.

Ничего нового в плане кинематографии, на свете полно художественных картин про трудовые будни обычных людей, чья профессиональная деятельность допускает определённую долю риска для жизни: моряков, военных и, конечно же, пожарных.

Под такие истории легко набирается впечатляющая команда лицедеев, что мы и видим в данном конкретном случае.

Лучшие умы пытаются решить вопрос, что в таких фильмах важнее — экшен или драма. Когда в режиссёрах питерыберги или майклыбэи, получается больше действия; а у Косински, как утверждает пресса, в почёте драма (хотя и зрелищность присутствует).

Ещё говорят, что «Дело храбрых» слегка затянуто, чересчур прямолинейно, но не тупая слёзовыжималка.

Афера доктора Нока Режиссёр Лоррейн Леви В ролях Омар Си, Ана Жирардо, Алекс Луц, Одри Дана, Кристиан Хек Критиканство 58% IMDb 4,7

На киноэкраны страны выходит французская авантюрная комедия «Афера доктора Нока» с Омаром Си. После прорывной роли в трогательной комедийной драме «1+1» у актёра нет отбоя от предложений. Судя по тому, какие проекты он выбирает, Си любит сниматься в лёгких картинах, где большое внимание уделено юмору. Вот и «Доктор Нок» из той же оперы.

Си достался занятный персонаж — авантюрист, манипулятор и непревзойдённый ловкач, под видом доктора обосновавшийся в крохотном городке Сен-Морис, где принимается лечить всех подряд от придуманных им самим болезней. Дела идут хорошо, пока Нок не влюбляется и в городке не объявляется один человек из его прошлого.

Сюжетная схема классическая, но в целом неизменно работающая. Да, многое зависит от личной харизмы Си. А все мы знаем, что её у актёра хватает. Но создатели постарались, чтобы его талантами фильм не ограничился: судя по трейлеру, атмосфера и диалоги тоже не должны подкачать.

Малые премьеры 9 ноября 2017 года

Ван Гог. С любовью, Винсент Режиссёр Дорота Кобела, Хью Уэлчмен В ролях Хелен Маккрори, Эйдан Тёрнер, Сирша Ронан, Элеанор Томлинсон, Крис О'Дауд, Жером Флинн, Дуглас Бут Критиканство 73% Томаты 78% Metacritic 62% IMDb 8,0

В прошлый раз обзор малых премьер открывал Гоген (лента «Дикарь») — а в этот раз Ван Гог. Чур, не путать! От таитянок переходим к подсолнухам, звёздным ночам и отрезанным ушам.

Впрочем, у двух живописцев имелось сходство не только в фамилиях, но и в направлении — оба были постимпрессионистами. Но каждый со своим стилем. При создании данной киноленты стилю Ван Гога подражали аж 125 художников со всего мира (в том числе из России) — это первый в мире фильм, полностью нарисованный масляными красками. Сначала режиссёры сняли «обычное» игровое кино, а потом художники на холсте перерисовали его в картины — получилось 65 000 живописных кадров. Среди которых есть и шедевры самого Ван Гога — причём, по словам рецензентов, интересно обыгранные.

На этом особенности жанровой графы не заканчиваются: «Ван Гог. С любовью, Винсент» — не только анимационная драма, но и детектив. Название отсылает к привычке художника каждый день слать близким подробные письма, подписывая их словами «с любовью, Винсент». Одно такое письмо осталось неотправленным — и сын почтальона старается доставить его адресату, попутно больше узнавая о Ван Гоге и пытаясь разобраться в его смерти.

Ван Гог здесь появляется не лично, а через описания. Причём люди относились к нему по-разному — оттого и его образы получаются различными. Британо-польский мультфильм предлагает много версий портрета художника и его последних дней — и при этом весь целиком является признанием в любви к Ван Гогу.

Форма впечатляет — а что насчёт содержания? Увы, с ним не всё так прекрасно: посмотревшие сетуют на недостаток увлекательности и говорят, что стиль фильма больше похож на документальный, чем на художественный. Тем не менее, это явный малопремьерный фаворит недели и один из оригинальнейших фильмов года.

Женись на мне, чувак Режиссёр Тарек Будали В ролях Филипп Лашо, Тарек Будали, Жульен Аррути, Филипп Дукен, Сисси Дюпарк, Шарлотта Габрис, Надя Кунда Критиканство 62% IMDb 5,5

А вот в этой французской комедии с оригинальностью туго. Фиктивный брак ради гражданства? Не ново. Свадьба с лучшим другом? Тоже бывает. Дабы как-то выделиться, фильм решил совместить эти два сюжета, вдобавок сделав друзей однополыми. И не то чтобы преуспел.

Комик-труппа La Bande à Fifi ранее отметилась в прокате фильмами «Superнянь», «Superнянь 2», «SuperАлиби», «Жених на двоих». Один из её участников — Тарек Будали — здесь не только сыграл одну из главных ролей и поучаствовал в написании сценарии, но и дебютировал в режиссуре. Что ж, шуток много — но у некоторых такие бороды, что бояре обзавидовались бы. Вдобавок удручают обильные клише и стереотипы. По словам критиков, получился фарс с ноткой романтики, который годится для просмотра сугубо под настроение.

Маленький вампир Режиссёр Рихард Клаус, Карстен Килерих В ролях Расмус Хардайкер, Эми Сэвилл, Джим Картер, Джозеф Клоска, Фиби Гиврон-Тейлор IMDb 5,9

Ну и опозданец же этот ваш «Маленький вампир»: и к Хэллоуину не успел, и пик моды на вампиров пропустил… Хотя насчёт последнего — это как посмотреть: литературный первоисточник появился почти 40 лет назад, стал бестселлером и разросся до серии из двух десятков книг. А вот анимационная экранизация (игровая-то вышла ещё в 2000-м) и впрямь задержалась в пути.

Авторы постарались её осовременить, прикрутив 3D, переименовав героев из Рюдигера и Антона в Рудольфа и Тони, омолодив титульного героя более чем в 10 раз и сменив ему стиль: от рыжих косм и мешковатого плаща — к облику а-ля «я у мамы модный гот».

Впрочем, как минимум одной свежей черты у фильма не отнять: юноша-вампир находит себе друга, а не подружку. Что, неужели даже кусать не будет? Или хотя бы разводить драму из-за желания укусить? Если так (что вполне вероятно — ведь на экране приключенческо-комедийный мультфильм), то и впрямь пусть не уникальный, но хотя бы не заезженный концепт. С другой стороны, слоган «Путешествие с дружеским укусом»…

Рок Режиссёр Иван Шахназаров В ролях Кирилл Фролов, Дмитрий Чеботарев, Иван Ивашкин, Виталий Кищенко, Никита Тарасов, Евгений Стычкин Критиканство 80%

Переходим к российским дебютам. Режиссёр Иван Шахназаров (сын Карена Шахназарова) ранее снял пять короткометражек; одна из них, вышедшая в 2013 году, тоже называлась «Рок» и рассказывала о троице молодых музыкантов, едущих в другой город на прослушивание к продюсеру. Теперь идея доросла до полного метра — на экране дорожное приключение, три провинциальных музыканта едут в Москву автостопом опять-таки к продюсеру. По отзывам посмотревших, история получилась местами наивной, но забавной. Ну а рок здесь многозначен — и музыкальный стиль, и судьба.

Тетраграмматон Режиссёр Клим Козинский В ролях Критиканство 80%

Встречайте самую скромную новинку недели — у неё 15 кинотеатров. И, пожалуй, самую странную. Российско-израильско-украинский мультфильм с бюджетом 100 000 евро — «кинокомикс про супергероев-философов», которые состязаются друг с другом (в том числе при помощи огнестрела) и пытаются поговорить с Богом. Собственно, в иудаизме «Тетраграмматон» — это непроизносимое собственное имя Бога.

Как будто концепции было мало, 65-минутный мультфильм ещё и разбит на восемь разножанровых эпизодов: детективный, комедийный, триллерный, музыкальный и другие.

Что тут добавишь? Ну разве что вот: режиссёр-сценарист Клим Козинский — тоже дебютант, ранее на его счету была лишь одна полнометражка, плюс он режиссёр электротеатра «Станиславский», автор спектакля «Идиотология».

Тёмная ночь Режиссёр Тим Саттон В ролях Эдди Каччола, Анна Роус Хопкинс, Роберт Джемпер, Карина Масиас, Конор А. Мёрфи, Аарон Пурвис, Роузи Родригес Томаты 60% Metacritic 60% IMDb 4,5

Казалось бы, при чём тут Бэтмен?.. Однако оригинальное название фильма Dark Night недаром созвучно с «титулом» Бэтмена Dark Knight: сюжет вдохновлён реальными событиями в американском городе Орора, когда на полночной премьере «Тёмного рыцаря: Возрождения легенды» (The Dark Knight Rises) некто Джеймс Холмс открыл стрельбу, в результате чего 12 человек были убиты, 70 — ранены.

«Тёмная ночь» рассказывает про шестерых незнакомцев и один день их жизни — от рассвета до полуночи. Стиль старается походить на документальный; роли играют непрофессиональные актёры. Критики хвалят манеру съёмки. Тем не менее, посмотревшие ворчат, что это не похоже ни на хронику, ни на художественное кино: не возникает сопереживания героям, повествование скучное. По сути, эта лента — размышление о свободной продаже оружия.

На удивление, упрёки и середнячковые оценки не помешали «Тёмной ночи» удачно поездить по фестивалям: у неё в активе номинация фестиваля «Сандэнс» (выбор аудитории), победа на Венецианском кинофестивале (пусть и в конкурсе любительского кино) плюс ещё несколько достижений.

Ужин Режиссёр Орен Моверман В ролях Ричард Гир, Лора Линни, Стив Куган, Ребекка Холл, Хлоя Севиньи, Чарли Пламмер, Одиперо Одуйе Критиканство 31% Томаты 51% Metacritic 58% IMDb 4,6

Ужины в роскошных ресторанах устраиваются по самым разным поводам: праздники, свидания, деловые переговоры… здесь ужин устроен для обсуждения последствий преступления.

Обзор премьер фильмов 9 ноября 2017 года закрывает американская кинолента, которая начинается как чёрная комедия — но быстро и неумолимо мутирует в назидательную драму. Автор нидерландской книги-первоисточника Герман Кох аж с европейской премьеры сбежал, наплевав на постпремьерную афтерпати: мол, возненавидел экранизацию и не хотел говорить ни с режиссёром, ни с актёрами, ни со зрителями. По какому поводу такая реакция? Кох ругал сценарий, превративший его циничную историю в нравоучительную. Возможно, сказался и перенос места действия из Нидерландов в США.

Кстати, книгу уже экранизировали у неё дома в 2013 году и в Италии в 2014-м. Обе версии вышли не сказать что выдающимися (на IMDb набрали 6,1 и 6,5 баллов), но и не получили такой град попрёков от Коха, критиков и зрителей.

Общее мнение об «Ужине» таково: сценарий бессвязный, напыщенный, нудный, изобилующий флэшбеками и монологами; режиссура тоже скверная. Даже звёздный актёрский состав не в силах исправить всё это безобразие. Похоже, несмотря на жёсткую конкуренцию со стороны «Женись на мне, чувак!» и «Тёмной ночи», у нас определился главный лузер недели.