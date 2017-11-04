World of Warcraft: Battle for Azeroth — CG-трейлер

Blizzard анонсировала новое дополнение к World of Warcraft. Называется оно World of Warcraft: Battle for Azeroth, а выход его знаменует возвращение игры к классическому конфликту между Альянсом и Ордой. Но что это даёт нам — людям, не особо заинтересованных в WoW, как игре? Новый красочный ролик, само собой! Не волнуйтесь, фанаты игры, о списке изменений будет рассказано чуть ниже. Но начнём мы всё-таки с самого зрелищного — с CG-трейлера.

На английском:

Он же в дубляже:

Детали дополнения текстом:

Союзные расы. Исследуйте Азерот, играя за одну из шести новых рас, включая четыре, с которыми вам уже доводилось сталкиваться в дополнении Legion. Выполняйте задания и завоюйте расположение потенциальных союзников, чтобы собрать под знаменами своей фракции новые расы. Создавайте новых героев и развивайте их, чтобы получить уникальный комплект традиционных доспехов.

Кул-Тирас. Герои Альянса смогут отправиться в королевство мореходов Кул-Тирас, родину Джайны Праудмур. Там им предстоит распутать паутину интриг и развеять пелену темной магии, одолеть жадных до власти пиратов, владеющих магией смерти ведьм, таинственных морских жрецов и других врагов. Они смогут исследовать каменистые вершины Тирагардского поморья, путешествовать по широким равнинам и пламенеющим лесам Друствара и исследовать каналы Долины Штормсонг. Пройдите все эти испытания и убедите знать Кул-Тираса примкнуть к вашей фракции!

Зандалар. Подготовьте Орду к войне, заручившись поддержкой Зандаларской империи. В этих землях троллей покоится древнее зло, которое жаждет пробудиться, и вам предстоит сразиться с обезумевшими сектантами-троллями, гигантскими динозаврами и творениями титанов. Посетите Зулдазар, древнейший город Азерота, проникните в сердце мрачных топей Назмира и побывайте в бескрайней смертоносной пустыне

Разоряйте неизведанные острова. Отправьтесь в одиссею по неисследованным островам Азерота. Сражайтесь в группах по три игрока и собирайте ценные ресурсы наперегонки с находчивыми лазутчиками и игроками противостоящей вам фракции. Вас ждет множество новых испытаний: вы пройдете по заснеженным землям близ Нордскола, откроете таинственные врата заброшенного гилнеасского замка, примете участие в войне элементалей и не только!

Сражйтесь на фронтах. Отправляйтесь на фронт и примите участие в масштабных боях за ключевые стратегические объекты, примкнув к группе из 20 игроков. Наращивайте военную мощь своей фракции, ведите войска на штурм и уничтожайте командиров противника в новом PvE-режиме, созданном по мотивам классической серии стратегий Warcraft.

Мощь титанов усилит ваши доспехи. Примите в дар от Магни Бронзоборода легендарное ожерелье «Сердце Азерот» и усильте его с помощью азерита — бесценного ресурса, появившегося после вторжения Легиона. Благодаря ему вы сможете наделять свои доспехи новыми свойствами и особенностями.

Новый максимальный уровень. По мере развития персонажа до 120-го уровня вам предстоит остановить распространение порчи кровавого бога, открыть тайны древней сокровищницы титанов и принять участие во множестве увлекательных приключений.

Новые подземелья и рейды. Сражайтесь в новых подземельях, в числе которых — золотой город Атал’Дазар и пристанище пиратов Вольная гавань.

Повышение уровня. Вы сможете мгновенно повысить уровень уже созданного или нового персонажа до 110-го, чтобы быстрее примкнуть к новым союзникам!

Сообщества. Находите друзей по интересам во внутриигровых сообществах и общайтесь в межсерверных группах.

Цитата из пресс-релиза