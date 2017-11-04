Вся правда о Торе

Почему в кино Тор вечно выглядит смешным? Не как Дэдпул — самоироничным нарциссом, не как Тони Старк — обаятельным хохмачом, а именно забавным увальнем. Фильмы о боге грома и молний с каждым разом всё повышают градус юмора, причём происходит это на удивление грамотно. «Тор: Рагнарёк» Тайки Вайтити в этом плане вообще достиг какого-то ультимативного дзена. Что же такого творится в самих комиксах про Тора, если в экранизациях мотивы семейной вражды, предательства и познания самого себя то и дело вызывают у зрителей смех? Это очень долгая история.

Жил-был бог, равных которому не было во всех мирах — Мидгарде, Асгарде, Хельхейме, Свартальфахейме и других. Он сражался с ледяными великанами, много ел и пил, обожал свой молот Мьёльнир и всегда защищал богоподобный народ асов. Звали этого бога Тор, повелитель грома и молний. Тора любили и почитали в языческой Скандинавии: ему поклонялись, с его именем шли в бой и его же именем называли детей. Огромный рыжебородый силач, грохочущий в чёрном небе, воплощал все идеалы викингов — но время шло, и в какой-то момент языческий Тор оказался забыт. Он остался только в рассказах, книжках и научных трудах, где такому богу явно было тесновато.

Но однажды случилось непоправимое — в компании Marvel решили, что Тор должен стать частью их вселенной. И понеслось…

Сильнее Супермена

Так уж получилось, что 1960-е стали настоящей эпохой расцвета первых широко известных комиксов Marvel. Стэн Ли с Джеком Кирби сели и придумали добрую половину знаменитых теперь супергероев: Человека-паука, Людей-Икс, Железного человека, Халка, Человека-муравья и прочих. Вся эта братия решила тягаться с командой DC, где уже были и непобедимый Супермен, и божественная Чудо-женщина, и Зелёный фонарь с его артефактом. Понятное дело, Marvel просто необходимо было придумать что-то гораздо серьёзнее, а для такого как нельзя лучше подходил какой-нибудь бог.

Как говорил Джек Кирби, он всегда увлекался скандинавскими мифами — историями о могучих суровых воинах, не лишённых чувства юмора. Чтобы возродить эти легенды, оставалось только переработать архетипичные образы богов и чуть модернизировать их. Сверхсила подобных персонажей прекрасно вписывалась в образ, а магические атрибуты вроде молота довершали картину. Так из древнего бога Тора получился один из основных супергероев во вселенной Marvel, сын Одина, брат коварного Локи и член команды Мстителей.

Сюжеты очень популярного комикса того времени — «Человека-паука» — строились вокруг жизни обыкновенного городского подростка. Для историй о жизни обыкновенного скандинавского бога Marvel понадобилось прописывать целый мир — Асгард, где правил мудрый Один. В мифах положение этого старца было не таким прозрачным: Одина называли то отцом Тора, то братом, а то и вовсе сдвигали вниз по иерархии. Marvel прояснила этот запутанный вопрос, раз и навсегда прописав божественную генеалогию. Тор «родился» в 1962 году, одетый в красивые модные вещички, с волшебным молотом наперевес и густой копной соломенных волос. Что могло пойти не так?

Что забавно, Тор впервые появился в антологии фэнтези-хоррора «Путешествие в тайну» (Journey into Mystery) — там он приживался всю первую половину 60-х, заводил друзей, грызся с братом Локи и вовсю воплощал в жизнь полузабытые скандинавские мифы. Вот например, в стане злодеев Marvel появился огромный Ёрмунганд: для фанатов комиксов это знаменитый «мидгардский змей», а для знатоков мифов — мерзкое порождение зла, которое во времена Рагнарёка совершенно точно должно убить Тора. Впоследствии из сюжета с Ёрмунгандом получился один из самых запоминающихся моментов комиксов о Торе 70-х — 80-х (за авторством великолепного Уолта Симонсона).

А Локи так вообще будто специально играл во все мифологические сюжеты, успешно выворачивая их наизнанку. Впрочем, об этом поподробнее.

Тор и Локи поют в караоке

Ещё в 80-е создатели комиксов поняли, что антигерои делают всех героев и злодеев во сто раз краше: Людям-Икс нужен свой Росомаха, Сорвиголове — Каратель, бедной вселенной Marvel — Дэдпул, а Тору, разумеется, Локи. Строго говоря, знаменитый брат Тора не совсем антигерой: его чаще называют суперзлодеем, и он даже занимает топовые места во всяких списках «100 лучших злодеев комиксов». Но это не мешает ему мимикрировать под антигероя: то становиться на сторону добра, то возвращаться к старым-добрым пакостям. Конечно же, Локи жаждет занять трон Асгарда, и в некоторых комиксах в духе «а что если?» ему это даже удаётся (например, в выпусках под названием «Локи», выходивших в 2000-е). Как и его брат, Локи однажды успешно менял пол, но и в женском облике менее вредным не стал.

Очень странные дела

В кинематографической вселенной Marvel Тор часто выступал в комедийной роли — швырял кружки, стебал товарищей, нелепо падал и велеречиво объяснял свою точку зрения. Но вот сюрприз: странные, ненормальные, но очень смешные сюжетные повороты в комиксах о Торе вряд ли снились даже Тайке Вайтити. Это не значит, что у нашего скандинавского бога было в жизни мало драмы, — с ним существуют комиксы, которые по накалу страстей и ангста не уступают «Бэтмену». Однако могучая лягушка, способная вести в бой других лягушек, явно не вписывается в нормальную картину мира. Сюжет комикса Frog of Thunder (опять же авторства Уолта Симонсона) строится вокруг парнишки Саймона Уолтерсона, Тора и войны между лягушками и крысами: Тор, как и Саймон, превращён в лягушку, но всё равно может пользоваться силой Мьёльнира. В комиксе есть непереводимая, но прекрасная игра слов, построенная на добавлении слова «frog» во все связанные с Тором термины (Throg, Frogjolnir и так далее), а ещё развитие в виде участия Тора-лягушки в команде Мстителей — домашних животных. Там же, кстати, есть и Локджо, знаменитый пёс из «Сверхлюдей».

Конечно, Тор не остановился на одной странной трансформации — в серии Marvel Apes у громовержца вообще звучное имя Торангутан и невероятно обаятельные повадки обезьяны.

Если у Супермена был свой Бизарро, то и Тору, разумеется, требовался кто-то подобный: в Бронзовом веке комиксов у громовержца появился двойник Бета Рэй Билл. Это был довольно стереотипный результат инопланетного генетического эксперимента, который вдруг оказался достоин поднять Мьёльнир. Тор сначала сражался с Бета Рэй Биллом, приняв его за врага, но потом они поняли, что не угрожают друг другу, и стали верными союзниками.

Рагнарёк

Ну, здесь всё просто. Рагнарёк — один из суперзлодеев вселенной Marvel, киборг, клон Тора, чью ДНК извлёк из одного божественного волоса Тони Старк (которого хлебом не корми, дай только случайно сделать своими руками очередного злодея).

Или нет, разве Рагнарёк — не сюжетная арка? Вообще, и то и другое.

Один из самых культовых сюжетов скандинавской мифологии — конечно же, Рагнарёк. Мало кто останется равнодушным к мрачной истории о гибели богов. Плюс в Рагнарёке задействованы основные силы зла: змей Ёрмунганд, волк Фенрир, Хель и сам Локи. Было бы странно, если бы в Marvel обошли стороной такой благодатный сюжет; и в самом деле, комиксы о Торе и Рагнарёке до сих пор считаются одной из важнейших вех в эволюции персонажа. Конечно, Marvel вводят в сюжет как минимум Капитана Америку и Железного Человека, что вообще не похоже на классическую мифологию – но на то это и комиксы.

Кто сильнее: Тор или Халк?

Этим вопросом Стэн Ли и Джек Кирби задавались ещё в 60-х: Халка и Тора постоянно сталкивали лбами на радость читателям — ибо что может быть круче, чем красочная драка двух суперсильных героев? Скажем, в «Путешествии в тайну» #83 дети взяли Тора и Халка на слабо, спрашивая, кто же из них сильнее. Пришлось делом доказывать свою мощь — Халк взорвал об Тора мину времён Второй мировой, а Тор зашвырнул Халка в груду щебёнки. Кто сильнее, так и не выяснили.

Из всех «встреч» Тора и Халка вряд ли хоть одна заканчивалась безусловной победой одного или другого. Правда, в «Невероятном Халке» #255 Халк практически победил Тора: громовержца угораздило во время битвы превратиться в своё человеческое тело — доктора Дональда Блейка. Ну и ещё в пятом выпуске «Страха во плоти» Тор победил Халка, забросив его на околоземную орбиту, — правда, Халк был не совсем собой, поэтому битву нельзя судить однозначно.

Гендер-бендер

Неумолимые новые веяния в культуре тяготеют к толерантности; комиксы же прекрасно на этом наживаются, заставляя своих фанатов вопить от восторга или орать от ужаса. Сколько было громких преображений — и не счесть, начиная с латиноамериканского Человека-паука Майлза Моралеса и заканчивая мусульманской версией мисс Марвел. В XXI веке быть супергероем в мужском теле практически моветон — и Тора, конечно, тренд не обошёл стороной.

Всё случилось в 2014 году: Marvel Comics анонсировала появление Тора в облике женщины — не Ториты, не женщины-Тора, не Леди Тор, а именно Тора (по словам создателей). У многих фанатов припекало с той же силой, что и при объявлении Капитана Америки агентом Гидры, хотя Тор в женском обличье был чудо как хорош. Однако потом выяснилось, что Тором стала Джейн Фостер, подобрав его молот и забрав силы, личность и даже имя. Ну а Тор на какое-то время стал недостойным своего молота. Довольно символично, правда?

Тор в Мидгарде

Популярные комиксы всегда быстро обрастали мультфильмами, сериалами и даже полнометражками: достаточно вспомнить хотя бы анимированного «Человека-паука» 60-х или чёрно-белого «Бэтмена» 40-х. Тор не остался в стороне: уже в 1966 году ему выделили свой мультсериал «Тор: Король Асгарда» с совершенно потрясающей заставкой.

В 1988 году на ТВ вышел фильм «Невероятный Халк: Возвращение» — там Тор присутствовал по большей части для того, чтобы вернуть к жизни забытое альтер-эго Брюса Беннера. В преддверие выхода фильма «Тор: Рагнарёк» количество людей, вспомнивших про старую версию объединения двух героев, возросло как минимум вдвое — а Тор и Халк по-прежнему с ходу завоёвывают сердца зрителей, словно успешный комедийный дуэт. Тор при этом больше в ответе за юмористическую составляющую, тогда как Брюс Беннер всегда не прочь добавить в сюжет драмы c превращениями.

В итоге оказывается, что правда здесь одна — ничего нам всем не остаётся, кроме как ждать экранизацию Frog of Thunder.