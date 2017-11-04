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World of Warcraft: Battle for Azeroth — CG-трейлер Overwatch — короткометражка «Честь и слава», новая героиня и карта Рецензия и отзывы на игру Super Mario Odyssey Новости игр — лучшее за неделю Лучшее аниме лета 2017 — голосование
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World of Warcraft — анонс классических серверов

Есть у MMO такая особенность: им свойственно меняться со временем (ну или загибаться). В итоге та игра, какой MMO была изначально, практически исчезает — если только издатель не делает хорошее дело и не запускает специальные сервера с «ванильной» версией своей игры — той, какой она была до всех патчей и дополнений.

Пользователи очень долго просили Blizzard о создании таких серверов для World of Warcraft, однако студия их не только игнорировала, но и пресекала любые попытки по созданию ретро-серверов силами фанатов.

Но сегодня это наконец-то изменилось: Blizzard сжалилась и анонсировала World of Warcraft: Classic — сервера с аналогом оригинальной версии своей RPG. Не с ней самой, правда — вместо этого классический игровой опыт воссоздают, используя новый код.

Дата запуска классических серверов World of Warcraft неизвестна. Зато у нас есть красивый трейлер с эффектной обратной нарезкой из CG-роликов, скопившихся за историю популярной MMO:

 
 
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Видео World of Warcraft (PC)
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