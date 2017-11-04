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Perfect World закрыла Runic Games и сократила Motiga

Опасно быть сконцентрированной на одиночных играх студией, находящейся во власти ориентированного на MMO издателя. Сегодня мы прощаемся с Runic Games — командой, подарившей миру две части ролевого слэшера Torchlight и недавнее приключение Hob. Она стала одной из жертв реструктуризации в недрах китайского издательства Perfect World, всё сильнее смещающегося в сторону чисто сетевых игр и «Игр-сервисов».

Другой жертвой стала студия Motiga, из-под чьего пера появилась MOBA по имени Gigantic. Эту студию, правда, закрыли не окончательно — небольшую часть коллектива оставили работать в Perfect World, чтобы товарищи продолжали поддержку созданной ими игры.

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