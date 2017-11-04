«Клетка с насекомыми Араньи»: Кана Ханадзава подарит голос героине инди-хоррора

Полнометражный хоррор «Клетка с насекомыми Араньи» (Aragne no Mushikago), создаваемый по большей части силами одного человека по имени Саку Сакамото (он и режиссёр, и сценарист, и аниматор, и композитор) обзавёлся, наконец, исполнительницей главной роли: студентку Рин, оказавшуюся в жилом комплексе с повышенной паранормальной активностью, озвучит Кана Ханадзава (Канаде Тачибана в «Ангельских ритмах», Акане Цунемори в «Психо-пассе»).

История повествует о многоквартирном доме, в котором обитают духи и куда попадает восемнадцатилетняя студентка Рин. Вскоре девушка оказывается вовлечена в череду странных событий, каждое из которых позволяет ей ещё немного приблизиться к разгадке тайны здания.

Сэйю Рин Кана Ханадзава Надеко Сенгоку в «Легендах о монстрах», Манака в «Безоблачном завтра» Насуха Аяна Щирамото Загадочная девушка. Токиё Ёсуке Ито Исследователь фольклора. Саён Фукудзюро Катаяма Ютака «Пеко» Хощино в «Пинг-понге» Шаман. Микая Щого Батори Юноша с секретом

Изначально релиз фильма был намечена на осень 2017 года, однако сейчас автор сомневается, что успеет выпустить его даже в 2018-м. Аниме частично профинансировано за счёт краудфандинга: Сакамото успешно собирал деньги на японской площадке Makuake, а потом пришёл на «Кикстартер», где просил скинуться уже международную аудиторию на перевод фильма на английский. На это богоугодное дело ему нужно было всего $ 4000, но заинтересованные гайдзины накидали в три раза больше.