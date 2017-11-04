 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Рецензии Обсуждение Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах Обзор за 100 секунд Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
     
 
 
 
КГ играет: Игровой коллаж №2 Overwatch — короткометражка «Честь и слава», новая героиня и карта Netflix закрыл сериал «Карточный домик» на шестом сезоне, но подумывает заняться его спин-оффами Новости ретро-игр — лучшее за неделю Сериал «Проповедник» получил третий сезон
АНИМЕ
 
Первоисточник: www.animenewsnetwork.cc Прямая ссылка на новость:

«Маменеко» — анонс

В зимнем сезоне стартует экранизация кошачьей манги «Маменеко» (Mameneko).

В центре повествования две домашние кошки Адзуки и Дайдзу и их хозяйка — тридцатилетняя офисная служащая. Они живут в большом доме вместе с папой, мамой, дедушкой и старшим братом хозяйки (которого кошки называют просто «Очкарик»). У Очкарика есть пёс породы сиба-ину по имени Маменоске, которого он взял к себе после смерти предыдущего хозяина. В результате Маменоске вырос среди кошек и сам считает себя котом.

Авторы
Режиссёр, сценарист, продюсер Юдзо Ямамото
Студия Charaction

Сэйю
Адзуки Судзуна Кинощита Мицуки Юкимура в «Игре короля»
Кошка, которая производит впечатление «старшей сестры», но на самом деле опаслива и даже труслива. Любит тунец.
Дайдзу Хитоми Уэда
Кот, который всегда следует за Адзуки.
Хозяйка Сатои Акесака Эсдес в «Убийце Акаме»
Тридцатилетняя офисная служащая.
Хадайро Кохей Митома
Дедушка Хозяйки. Любит красные бобы в сахаре.
Модза Ё Тайчи Император в «Убийце Акаме», Кенья в «Городе, в котором нет только меня»
Мама Хозяйки, 62-летняя домохозяйка. Ненавидит кошек.
Очкарик Ватару Като
35-летний брат Хозяйки. Тоже офисный служащий. «Травоядный» мужчина, который любит эротические аниме и японские супергеройские сериалы токусацу.
 
 
+ Обсудить
Темы
 
Видео Маменеко (Mameneko)
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:

Тоже интересно

 
Кино «Последний богатырь» — постер
 
Кино «Мстители 3» больше не «Война бесконечности. Часть 1»
 
ЕВА-158: Прямая трансляция
 
Кино «Восемь подруг Оушена» — первый кадр
 
Кино Тизер фильма «Книга джунглей»
 
Кино Трейлер фильма «Дом для странных детей мисс Перегрин»
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Рецензии Обсуждение Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах Обзор за 100 секунд Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
ВКонтакте.Кино ВКонтакте.Игры ВКонтакте.Аниме YouTube
Виджет Яндекса

Все новости

О кино

О сериалах

Об играх

Об аниме

Популярные трейлеры

Все Кино Сериалы Игры Аниме
Наши друзья
Критиканство КиноПередовая AMV News Наруто Гранд
© 2002–2017 КГ

Всеяредакция

Размещение рекламы

Книга жалоб и предложений

Мнение Всеяредакции

Раз уж вы досюда докрутили:

RSS
Яндекс.Метрика