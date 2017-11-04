«Маменеко» — анонс

В зимнем сезоне стартует экранизация кошачьей манги «Маменеко» (Mameneko).

В центре повествования две домашние кошки Адзуки и Дайдзу и их хозяйка — тридцатилетняя офисная служащая. Они живут в большом доме вместе с папой, мамой, дедушкой и старшим братом хозяйки (которого кошки называют просто «Очкарик»). У Очкарика есть пёс породы сиба-ину по имени Маменоске, которого он взял к себе после смерти предыдущего хозяина. В результате Маменоске вырос среди кошек и сам считает себя котом.

Авторы Режиссёр, сценарист, продюсер Юдзо Ямамото Студия Charaction