«Маменеко» — анонс

В зимнем сезоне стартует экранизация кошачьей манги «Маменеко» (Mameneko).
В центре повествования две домашние кошки Адзуки и Дайдзу и их хозяйка — тридцатилетняя офисная служащая. Они живут в большом доме вместе с папой, мамой, дедушкой и старшим братом хозяйки (которого кошки называют просто «Очкарик»). У Очкарика есть пёс породы сиба-ину по имени Маменоске, которого он взял к себе после смерти предыдущего хозяина. В результате Маменоске вырос среди кошек и сам считает себя котом.
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Авторы
|Режиссёр, сценарист, продюсер
|Юдзо Ямамото
|Студия
|Charaction
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Сэйю
|Адзуки
|Судзуна Кинощита
|Мицуки Юкимура в «Игре короля»
|Кошка, которая производит впечатление «старшей сестры», но на самом деле опаслива и даже труслива. Любит тунец.
|Дайдзу
|Хитоми Уэда
|Кот, который всегда следует за Адзуки.
|Хозяйка
|Сатои Акесака
|Эсдес в «Убийце Акаме»
|Тридцатилетняя офисная служащая.
|Хадайро
|Кохей Митома
|Дедушка Хозяйки. Любит красные бобы в сахаре.
|Модза
|Ё Тайчи
|Император в «Убийце Акаме», Кенья в «Городе, в котором нет только меня»
|Мама Хозяйки, 62-летняя домохозяйка. Ненавидит кошек.
|Очкарик
|Ватару Като
|35-летний брат Хозяйки. Тоже офисный служащий. «Травоядный» мужчина, который любит эротические аниме и японские супергеройские сериалы токусацу.
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