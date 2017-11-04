«Рапсодия смертельного марша в другом мире» — авторы и сэйю

Экранизация очередного попаданческого ранобэ «Рапсодия смертельного марша в другом мире» (Death March Kara Hajimaru Isekai Kyōsōkyoku) обзавелась командой сэйю, пополнила авторский состав, а также получила дату выхода — январь 2018-го.
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Сэйю
|Сузуки Ичиро/Сато
|Щун Хорие
|Крыса в «12 войнах»
|Зена
|Рие Такахащи
|Мегумин в «Благослови этот чудесный мир»
|Почи
|Хиёри Коно
|Тама
|Кая Окуно
|Яя Сасаме в «Ханаямате»
|Лиза
|Минами Цуда
|Салама в «Блистательном парке Амаги»
|Ариса
|Аои Юки
|Таня в «Военной хронике маленькой девочки» Ёщико в «Дурочке»
|Лулу
|Марика Хаясе
|Сена Хаттори в «Воспоминаниях айдола»
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Авторы
|Режиссёр
|Щин Оонума
|«Сумрачная дева Амнезии», «Судьба: Девочка-волшебница Илия»
|Сценарист
|Кенто Щимояма
|«Блич», «Гинтама», «Служащий и Служба»
|Дизайнер персонажей
|Щоко Такимото
|«Дракон Хаоса», «Макиавеллизм вооружённо девушки»
|Композитор
|MONACA
|Все части «Гаро», «Служащий и Служба»
|Студии
|Silver Link и CONNECT
После окончания крайне тяжёлой работы над браузерной игрой 29-летний программист Сузуки Ичиро засыпает, а проснувшись, обнаруживает себя внутри игрового мира в теле пятнадцатилетнего парня по имени Сато, приключенца 1 уровня, владеющего, однако, заклинанием массового поражения «Метеоритный дождь», которое можно использовать лишь трижды. Но долго быть начинающим ему не приходится — первое же случайное использование заклинания на находившейся поблизости армии враждебных высокоуровневых ящеров сразу прокачивает его до невероятно высокого 310 уровня и обеспечивает огромным богатством в виде выпавших дорогих предметов. Так что теперь главный герой решает просто отправиться на экскурсию по незнакомому миру.