«Рапсодия смертельного марша в другом мире» — авторы и сэйю

Экранизация очередного попаданческого ранобэ «Рапсодия смертельного марша в другом мире» (Death March Kara Hajimaru Isekai Kyōsōkyoku) обзавелась командой сэйю, пополнила авторский состав, а также получила дату выхода — январь 2018-го.

После окончания крайне тяжёлой работы над браузерной игрой 29-летний программист Сузуки Ичиро засыпает, а проснувшись, обнаруживает себя внутри игрового мира в теле пятнадцатилетнего парня по имени Сато, приключенца 1 уровня, владеющего, однако, заклинанием массового поражения «Метеоритный дождь», которое можно использовать лишь трижды. Но долго быть начинающим ему не приходится — первое же случайное использование заклинания на находившейся поблизости армии враждебных высокоуровневых ящеров сразу прокачивает его до невероятно высокого 310 уровня и обеспечивает огромным богатством в виде выпавших дорогих предметов. Так что теперь главный герой решает просто отправиться на экскурсию по незнакомому миру.