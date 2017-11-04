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Первоисточник: www.animenewsnetwork.cc Прямая ссылка на новость:

«Рапсодия смертельного марша в другом мире» — авторы и сэйю

Экранизация очередного попаданческого ранобэ «Рапсодия смертельного марша в другом мире» (Death March Kara Hajimaru Isekai Kyōsōkyoku) обзавелась командой сэйю, пополнила авторский состав, а также получила дату выхода — январь 2018-го.

Сэйю
Сузуки Ичиро/Сато Щун Хорие Крыса в «12 войнах»
Зена Рие Такахащи Мегумин в «Благослови этот чудесный мир»
Почи Хиёри Коно
Тама Кая Окуно Яя Сасаме в «Ханаямате»
Лиза Минами Цуда Салама в «Блистательном парке Амаги»
Ариса Аои Юки Таня в «Военной хронике маленькой девочки» Ёщико в «Дурочке»
Лулу Марика Хаясе Сена Хаттори в «Воспоминаниях айдола»

Авторы
Режиссёр Щин Оонума «Сумрачная дева Амнезии», «Судьба: Девочка-волшебница Илия»
Сценарист Кенто Щимояма «Блич», «Гинтама», «Служащий и Служба»
Дизайнер персонажей Щоко Такимото «Дракон Хаоса», «Макиавеллизм вооружённо девушки»
Композитор MONACA Все части «Гаро», «Служащий и Служба»
Студии Silver Link и CONNECT

После окончания крайне тяжёлой работы над браузерной игрой 29-летний программист Сузуки Ичиро засыпает, а проснувшись, обнаруживает себя внутри игрового мира в теле пятнадцатилетнего парня по имени Сато, приключенца 1 уровня, владеющего, однако, заклинанием массового поражения «Метеоритный дождь», которое можно использовать лишь трижды. Но долго быть начинающим ему не приходится — первое же случайное использование заклинания на находившейся поблизости армии враждебных высокоуровневых ящеров сразу прокачивает его до невероятно высокого 310 уровня и обеспечивает огромным богатством в виде выпавших дорогих предметов. Так что теперь главный герой решает просто отправиться на экскурсию по незнакомому миру.

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Рапсодия смертельного марша в другом мире (Death March Kara Hajimaru Isekai Kyōsōkyoku)
 18 августа«Рапсодия смертельного марша в другом мире» — анонс
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«Рапсодия смертельного марша в другом мире» — анонс

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