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Первоисточник: deadline.com Прямая ссылка на новость:

Аннабет Гиш познакомится с «Призраком дома на холме»

Аннабет Гиш («Секретные материалы», «Остановись и гори») пришла на съёмочную площадку 10-серийного готического триллера «Призрак дома на холме» от потокового сервиса Netflix. В главных, но пока не названных ролях в сериале снимаются Тимоти Хаттон («Американское преступление»), Карла Гуджино («Сосны»), Михил Хаушман («Игра престолов»), Элизабет Ризер, Кейт Сигел и Генри Томас.

Современная адаптация готического романа Ширли Джексон 1959 года «Призрак дома на холме» поведает о зловещем поместье рода Крейнов, носящем дурную славу дома с привидениями. Что, однако, не останавливает компанию приезжих, решивших провести в особняке несколько дней для изучения творящихся там дел.

Подробности о персонаже, которого сыграет Аннабет Гиш, держатся в тайне. Известно лишь, что её героиню зовут миссис Дадли.

Майк Флэнеган («Сомния», «Окулус») пишет сценарий, режиссирует и выступает исполнительным продюсером наряду с коллегой по фильму «Уиджи. Проклятие доски дьявола» Тревором Мэйси, а также Дэррилом Фрэнком и Джастином Фолви. Производство курируют продюсерская компания Стивена Спилберга Amblin TV и Paramount TV.

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