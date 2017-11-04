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ИГРЫ
 
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КГ играет: Игровой коллаж №2

Сегодня в 18:00 Лев Гринберг устроит второй стрим, посвящённый не одной, а нескольким играм, на каждую из которых будет выделено от считаных минут до часа (в зависимости от ситуации). Точный список игр станет ясен лишь с завершением стрима, но игры четыре мы попробуем всенепременно. А если хорошо пойдёт, то и больше.

Смотреть и обсуждать стрим можно будет на YouTube-канале, через Twitch или группу во «Вконтакте», а подбодрить стримеров рублём — по ссылке. Ну или можно остаться и смотреть стрим прямо тут:

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КГ играет (PC, PlayStation 4)
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Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах Обзор за 100 секунд Кино Сериалы Игры Аниме
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