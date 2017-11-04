КГ играет: Игровой коллаж №2

Сегодня в 18:00 Лев Гринберг устроит второй стрим, посвящённый не одной, а нескольким играм, на каждую из которых будет выделено от считаных минут до часа (в зависимости от ситуации). Точный список игр станет ясен лишь с завершением стрима, но игры четыре мы попробуем всенепременно. А если хорошо пойдёт, то и больше.

Смотреть и обсуждать стрим можно будет на YouTube-канале, через Twitch или группу во «Вконтакте», а подбодрить стримеров рублём — по ссылке. Ну или можно остаться и смотреть стрим прямо тут: