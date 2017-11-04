Сборы фильмов в США за пятницу, 3 ноября

- №ФильмСборы
млн±Кино-
театрыВсего
млн
- 1Тор: Рагнарёк
Thor: Ragnarok$ 46,84080$ 46,8
- 2Очень плохие мамочки 2
A Bad Moms Christmas$ 5,53615$ 10,0
- 3Пила 8
Jigsaw$ 2,0−71,5%2941$ 24,2
- 4Хэллоуин Мэдеи 2
Boo 2! A Madea Halloween$ 1,2−54,4%2202$ 39,5
- 5Геошторм
Geostorm$ 0,8−47,4%2666$ 26,6
- 6Счастливого дня смерти
Happy Death Day$ 0,8−49,1%2184$ 50,9
- 7Спасибо за службу
Thank You for Your Service$ 0,7−55,5%2083$ 5,8
- 8Бегущий по лезвию 2049
Blade Runner 2049$ 0,6−45,8%1464$ 83,8
- 9Дело храбрых
Only the Brave$ 0,6−47,1%2073$ 13,9
- 10Да будет свет
Let There Be Light$ 0,5−18,2%641$ 2,9
«Тор: Рагнарёк» заработал за пятницу $ 46,8 млн, куда вошли $ 14,5 млн с превью-показов, собранные в четверг. От триквела ждут свыше $ 110 млн за первый уик-энд. Это намного больше $ 65,7 млн первой части, которая вышла в мае 2011 года, и $ 85,7 млн «Тора 2: Царства тьмы».