Сборы фильмов в США за пятницу, 3 ноября

«Тор: Рагнарёк» заработал за пятницу $ 46,8 млн, куда вошли $ 14,5 млн с превью-показов, собранные в четверг. От триквела ждут свыше $ 110 млн за первый уик-энд. Это намного больше $ 65,7 млн первой части, которая вышла в мае 2011 года, и $ 85,7 млн «Тора 2: Царства тьмы».