«Макмафия» — трейлер

Телеканал BBC One обнародовал первый трейлер мини-сериала «Макмафия» — пока без даты выхода.

В основе — бестселлер Миши Гленни «Макмафия: Путешествие по международному преступному миру» (2008). В центре восьмисерийной остросюжетной драмы — русская семья из Лондона, вовлечённая в международную криминальную деятельность. Главный герой Алекс (Джеймс Нортон) пытается сбежать от тёмного прошлого своей семьи, наладив собственный легальный бизнес. Однако прошлое не готово расстаться с Алексом, угрожая его жизни и жизням дорогих ему людей.

Наряду с Нортоном в сериале снимаются Алексей Серебряков, Мария Шукшина, Фэй Марсей, Джульет Райлэнс и другие. Срежиссировал проект Джеймс Уоткинс («Женщина в чёрном») по сценарию Хуссейна Амини («Драйв»).